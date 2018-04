Chacareros no cubren ni el costo de producción

(ADN).- “Al productor de peras y manzanas le cuesta 6,5 pesos producir esas frutas, mientras que recibe 4,5 pesos. Es decir, percibe sólo el 60% del costo”. Así lo transmitió el presidente de la Federación de Productores de Río Negro y Neuquén, Sebastián Hernández, y graficó la profundidad de la crisis frutícola.

Los chacareros no logran cubrir el costo de producción, lo que pone en riesgo su continuidad en la actividad. Es una evidencia del momento que atraviesan pequeños y mediados productores, quienes esperan alguna de las tanta respuestas que reclaman a los gobiernos provincial y nacional.

“Es una vergüenza, además, la brecha que existe entre los precios del consumidor y el productor. No puede ser que la fruta esté cara y el productor se esté fundiendo” resumió Hernández en diálogo con LM Cipolletti. “Además, estos precios altos disminuyen el consumo y termina siendo un círculo negativo para toda la cadena”, agregó. Y sinceró: “Es verdad que no producimos como antes, ni 50 ni 40 mil kilos por hectárea; pero la crisis llevó a esto”.

Hernández comentó que “ya es la segunda reunión que tenemos y las reglas no cambian para nada. En la mesa se habló de tecnificación, de cambio de variedades para llegar a diferentes mercados. Pero si no bajamos los costos, vamos a ser caros y no se podrá llegar a nada”, admitió.

El dirigengte aseguró que para que la actividad repunte se necesita, fundamentalmente, una decisión política de las más altas esferas de la Nación.

“Está muy bien el diálogo con Agroindustria, pero la decisión política para cambiar esto va más arriba del Ministerio, y van a tener que dejar de percibir algunos ingresos para que la actividad del productor repunte. Y cuando repunta el productor, mejora toda la economía de las regiones y se le devuelve al Estado con trabajo e impuestos”, aclaró.