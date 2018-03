“Progreso no es sinónimo de desprecio social”

(ADN).- El massismo se sumó a la polémica por la concesión del Cerro catedral. Los integrantes de la Junta Promotora Bariloche del Partido Renovador emitió un comunicado en el que promueven un “desarrollo inclusivo” y pidieron un espacio “para todos y no para pocos”.

El documento del FR expresa que “con el paso del tiempo, los pueblos comprendieron que el avance de la tecnología, la expansión demográfica y el progreso socio-económico eran inevitables y solo dejaba margen para una sola acción humana, el sumarse a estos nuevos procesos y realizar el aporte personal desde la labor que cada uno desarrolla.

En este marco paradigmático, el debate sobre la injerencia de capitales privados y públicos, también gano su lugar ya que estos son inherentes a las nuevas políticas macro y micro económicas en relación a los desarrollos empresariales que buscan explotar diversas actividades. En un ámbito cercano y dando lugar a lo que nos compete, el Cerro Catedral como centro turístico, propiedad de todos y polo de inversión y explotación privada, esa es la temática que hoy atañe a cada visitante de esta majestuosa maravilla natural y es lo que nos convoca a dar un análisis democrático, concienzudo y equitativo para las partes intervinientes, ciudadanos, estado y empresarios.

Está sobre entendido que nuestro Bariloche, desde sus orígenes abrazo con fuerza e hizo mucho para atraer inversiones privadas que dieran mayor confort y belleza a la ciudad, con amplio margen de beneficios para aquellos que se animaban a apostar por ella, siempre articulando con el estado, priorizando que tales mejoras también impactaran directamente en el cotidiano vivir de los barilochenses.

La continuidad de este Proyecto turístico en su intrínseco espíritu, soslaya y desprecia el aporte del hombre de a pie, ese que aporta la mano de obra para la construcción de nuevas pistas, para el mantenimiento de estas o brinda el servicio de asesoramiento a cada turista que se allega a dicho centro.

Nunca nos opondríamos a una actividad que involucre progreso y bienestar, pero creemos que el debate no puede estar sesgado solo a la voluntad y beneficio de quienes son una parte de ese contrato social. Como pobladores somos férreos defensores del desarrollo inclusivo, donde no solo pueda disfrutar de la belleza del Cerro y de su funcionalidad cierto turista, sino también cada barilochense, cada rionegrino y cada argentino que así lo desee. No nos oponemos, por el contrario, queremos ser parte, pero eso se opaca cuando los costos apuntan a un selecto sector y las posibilidades de quienes vivimos en Bariloche solo se limitan a observar nuestro Cerro desde la pantalla del televisor.

Como ciudadanos responsables, participemos de las charlas debate, involucrarnos, es defender los intereses de nuestros hijos y nietos, por un Cerro Catedral para todos y no para pocos”, concluyeron.