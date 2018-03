Lesa humanidad: rechazo a prisiones preventivas

El bloque de legisladores del Frente para la Victoria rechazó el intento de beneficiar con prisión domiciliaria a condenados por crímenes de Lesa Humanidad, “cualquiera sea el pretexto que se argumente”. Lo hicieron mediante un un proyecto de declaración que fue presentado en la Legislatura.

La iniciativa surgió luego de que se conociera el listado difundido por el Servicio Penitenciario Federal de los presos en condiciones de acceder a la prisión domiciliaria, entre los que figura el criminal de lesa humanidad Alfredo Astiz junto a otros 95 presos de su misma condición.

“Tengamos memoria, no permitamos el olvido ni que los criminales de lesa humanidad dejen de cumplir sus condenas porque es debilitar nuestra democracia. No queremos que haya nunca más un genocidio en Argentina, por eso nuestra preocupación”, afirmaron los legisladores.

Además compartieron lo que expresaron oportunamente las Abuelas de Plaza de Mayo, señalando “nuestra más profunda preocupación ante la clara intención de implementar de hecho lo que oportunamente quiso intentarse por medio de la malograda Ley del 2×1”.

“Los delitos de Lesa Humanidad cometidos en la última dictadura cívico-militar no prescriben, no se olvidan y no se perdonan” concluyeron los legisladores, al tiempo que recordaron que este 24 de marzo se vuelve a recordar los 42 años del inicio del horror.