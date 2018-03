Insisten en el juicio político al ministro Luis Caputo

La diputada nacional María Emilia Soria expresó ayer en la sesión informativa de la Cámara de Diputados que insistirá con el pedido de juicio político al ministro Luis “Toto” Caputo, por las publicaciones que lo vinculan en el manejo de cuentas offshore en paraísos fiscales en el exterior.

Soria hizo estas declaraciones durante el informe del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, al que calificó como “una fantasía absoluta” y afirmó que “si hubiese traído tazas de té y un conejo, Peña podría habernos convencido que estábamos con Alicia en el país de las maravillas”.

La rionegrina diferenció lo dicho por el Jefe de Gabinete de lo que “en realidad ocurre”, destacando que “mientras los argentinos se debaten para llegar a fin de mes con paritarias que son un chiste en función de los niveles de inflación que se estiman para este año, el Ministro de Finanzas “Toto” Caputo no puede explicar sus empresas off shore no declaradas ni el enriquecimiento de su esposa que ganó 31 millones de pesos en un día comprando dolar a futuro gracias la decisión tomada por su “astuto” marido”.

En este sentido Soria adelantó que ampliará con nuevos fundamentos el proyecto de resolución de juicio político al Ministro Caputo, quien “no es otra cosa que un delincuente de guantes blanquísimos, un evasor fiscal, un timbero con los recursos del Estado y un pésimo ejemplo para que finalmente se largue la tan esperada lluvia de inversiones que nos vienen prometiendo hace más de dos años”.