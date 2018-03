En la previa a las elecciones, Gatica habló de salarios

(ADN).- El titular del gremio APEL, Alejandro Gatica, busca una nueva reelección en la votación que se llevará a cabo mañana en la sede de la Legislatura rionegrina. En la previa, habló de salarios, el llamado de la Justicia para la formulación de cargos, y el futuro del sindicato.

Su adversario es Héctor Mazzola, quien intentará cortarle a Gatica una racha de 34 años de conducción consecutiva.

La votación será de de 9 a 17 la planta baja de la sede central de la Legislatura. Hay 298 afiliados habilitados para sufragar. Gatica estimó -en diálogo con radio La Puntual- que en esta elección “no superará el 85% del padrón” y recordó que la anterior “fue récord” de participación. En aquella contienda, el oficialismo se impuso por 10 votos.

“Van a ser dos años difíciles de llevar adelante” vaticinó el jefe sindical, y explicó que “en 2019 hay elecciones y en el mandato que viene habrá cambio de autoridades”. En ese sentido indicó que la conducción gremial que asuma “tiene que tener experiencia” para afrontar esa situación y armar una relación con las autoridades legislativas.

Salarios

“Nuestros sueldos nos permiten pasar con dignidad la situación crítica que vivimos los argentinos” expresó Gatica, y reclamó: “queremos aumentos reales y no los que estamos teniendo que solo sirven para mantener el poder adquisitivo”. Según el cálculo sindical, para logar ese objetivo, hoy el aumento sería del 27%.

Sin embargo, la propuesta de la presidencia de la Legislatura es del 16,3% en cuatro tramos hasta septiembre, con porcentaje acumulativo y la posibilidad de una reapertura del debate salarial el último trimestre del año.

Según informó Gatica, los tramos del incremento serían: febrero 4.3%, marzo 3%, abril 3% y septiembre 6%. La oferta está siendo analizada por el gremio.

Justicia

El titular del gremio también habló del sentido de la oportunidad del llamado de la Justicia para la formulación de cargos en la causa en que se lo investiga por defraudación. “Es muy subjetivo lo que ocurrió” dijo, en relación a la cercanía con la elección.

Gatica debió haberse presentado el viernes pasado, pero sus abogados presentaron un certificado médico. Ahora, el Poder Judicial deberá definir una nueva fecha de audiencia.

“Yo no me puedo enojar si me convoca la Justicia para dar explicaciones si estoy acusado” admitió, pero apuntó: “La Justicia tuvo mucha liviandad para publicar las cosas”. Y disparó: “Son demasiadas coincidencias, déjenme pensar mal”.