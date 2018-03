(ADN).- “El gobernador nos mintió”. Así de crudo fue Juan Carlos Scalesi al referirse a las negociaciones salariales. El líder de la UPCN lamentó que el gobierno haya firmado una intención con ATE del 15% “porque afecta a los trabajadores”. Y puntualizó que los estatales tendrán un aumento menor que los docentes, “que lograron el 21%”.

“UnTER se llevó el 21%. Cuando nosotros les decíamos eso a los funcionarios en las negociaciones, nos dijeron que no, nos mintieron, pusieron cara de póker” recordó Scalesi en diálogo con radio La Puntual, y agregó: “felicito a la UnTER”.

El jefe sindical denunció que “no es una negociación salarial, es dictatorial. No nos dejaron modificar nada de la propuesta”. En ese sentido, planteó que el gobierno ya tenía cerrado el acuerdo con ATE y de ahí no se movió. “Nos llamó la atención, porque en reuniones informales previas el gobernador me dijo que íbamos a encaminar el acuerdo” comentó, y sinceró: “el gobernador nos mintió”.

Scalesi lamentó el acuerdo alcanzado porque “perjudica a los trabajadores” y evaluó que “si lo hubiese firmado yo, me hubieran colgado de la plaza”.

También admitió que será muy difícil que se hagan modificaciones en el seno del Consejo de la Función Pública: “veo que el gobierno está muy firme en no querer cambiar nada” y recordó que si sale por decreto “está infringiendo la ley”. Incluso dijo que lo notó “nervioso al gobernador” por el decreto que debe firmar. Y aseguró que si se lo hubiesen pedido, “firmaba el acuerdo en disconformidad”.

Sobre el aumento ratificó que “no se llega al 18%” y planteó una incóginta: “no sabemos cuanto será el aumento de la Policía”, y advirtió que “habrá un perjuicio para los retirados que no tendrán aumento, porque las sumas son no remunerativas”.

Scalesi puso sobre el tapete la “incomodad” de Alberto Weretilneck con la situación, remarcando que “el gobernador no se asomó en ninguna reunión salarial”.

Y reiteró que “no estoy enojado por la institucional de UPCN, sino por el trabajador. Nunca vi una negociación tan mala”.

En otro tramo de la entrevista, indicó que “le limpiaron causas judiciales a ATE”. Y transparentó que Weretilneck le había comentado: “no quiero más conflictos en la calle ni edificios públicos pintados”. De ahí, considera que se ata el acuerdo con ATE.