Desde el FPV impulsan denuncia contra Zornitta

(ADN).- Dirigentes del Frente para la Victoria de toda la provincia criticaron las expresiones machistas del fiscal de Valle Medio, Daniel Zornitta. Son mujeres que ocupan cargos institucionales en los municipios. Emitieron un duro documento en el que adelantan que pedirán la actuación del Consejo de la Magistratura.

El comunicado

Las concejalas y mujeres integrantes de tribunales de cuentas de la provincia abajo firmantes, expresamos nuestro más absoluto repudio a las lamentables expresiones machistas del fiscal Daniel Zornitta.

Las mujeres rionegrinas decimos que no aceptaremos nunca más la misoginia institucionalizada en los Poderes del Estado.

Las palabras expresadas por un funcionario Judicial revisten mayor gravedad cuanto que son las palabras de quien tiene el deber de administrar e impartir Justicia.

Son los fiscales quienes deben impulsar las causas en las que las mujeres somos víctimas de golpizas, violaciones y hasta muerte en manos de los varones machistas de nuestra sociedad. Resulta escandaloso que quien deba impulsar estas causas lo haga con una visión machista y condenatoria juzgando nuestra condición de mujeres.

Desde nuestro rol de representantes inmediatas del pueblo y, hoy más que nunca de las mujeres de nuestro pueblo, expresamos no sólo nuestro repudio sino que además de ello, impulsaremos una denuncia ante el Consejo de la Magistratura y la Procuración de Río Negro, para que se tome las medidas pertinentes, no sólo para que estos actos no se repitan, sino para nunca más sean gratuitos o se pretendan soslayar con un simple pedido de disculpas. No aceptaremos nunca más el machismo en el Poder Judicial ni en ningún otro Poder de nuestra Provincia.

Adherimos además a cada una de las actividades en el marco del Paro Internacional de Mujeres que se realizarán el día 08 de marzo en nuestras localidades.

Ornella Maglione, Cinco Saltos, Evelyn Rousiot, Viedma, Alicia Franco, Río Colorado, Ayelén Sposito, San Antonio, Carmen Benitez, Sierra Grande, Marisa López, Río Colorado, Alicia Morales, Conesa, Daniela Salzotto, Catriel, Victoria González, Sierra Grande, Rosa Monsalve, El Bolsón, Ana Marks, Bariloche, Fernanda Rivadeneira, Coronel Belisle, Veronica Porrino, Choele Choel, Verónica Mort, Choele Choel, Fabiana La Biunda, San Antonio, Marcela Fuentes, Barda del Medio.