Charla sobre periodismo en la UNRN en Viedma

El área de Cultura de la UNRN, organizó para el martes una charla abierta sobre Crónica, Periodismo y Literatura, que estará a cargo de uno de los referentes de este género: el periodista y escritor Cristian Alarcón. Será en el Campus de la Sede Atlántica ubicada en Rotonda de la Cooperación y Ruta 1 a partir de las 19, y será de acceso libre y gratuito.

Alarcón, es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Planta (UNLP), autor de los libros de investigación “Cuando me muera quiero que me toquen cumbia” – Premio Samuel Chavkin a la Integridad Periodística en América Latina, otorgado por North American Congress of Latin América-, “Si me querés, quereme transa” y “Un mar de castillos peronistas”. En 2009 creó Cosecha Roja (www.cosecharoja.org), una red de periodismo judicial de América Latina, donde continúa ocupando el lugar de Director. En 2012 fundó la Revista Anfibia (www.revistaanfibia), una plataforma de publicación de crónicas y ensayos, creada en conjunto con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Desde su lanzamiento, es el Director Periodístico.

Entre 2013 y 2015, se desempeñó como Director Periodístico de Infojus Noticias, una agencia de noticias judiciales creada dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y luego cerrada. Sus crónicas y artículos se han publicado en el diario Página/12, las revistas Rolling Stones, Gatopardo, Crítica de la Argentina y Debate, entre otros medios de Iberoamérica.

Es maestro de la Fundación García Márquez (FNPI). Asimismo fue director del posgrado en Periodismo Cultural de la UNLP, donde es profesor titular en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Dentro de su trayectoria se desempeñó como Profesor visitante en el Lozano Long Institute of Latin American Studies de la Universidad de Austin, Texas. En 2014 recibió el Premio Konex – Diploma al Mérito en la categoría Crónicas y Testimonios. Actualmente, dirige en la FNPI el programa 5 sentidos para la cobertura de Derechos Humanos en América Latina.