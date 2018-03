8M. Múltiples actividades en las sedes de la UNRN

La Universidad Nacional de Río Negro desarrollará, en todas sus sedes, múltiples actividades en torno al Día Internacional de la Mujer, con la convicción de que como institución educativa debe comprometerse, disputar sentidos y garantizar espacios de discusión que abonen a la construcción de espacios más igualitarios.

En este contexto, la UNRN informó además, que desde la Secretaría de Docencia, Extensión y Vida Estudiantil se está gestando un nuevo posgrado en género con el propósito de formar profesionales en herramientas de análisis e intervención que promueva la igualdad de género y la erradicación de prácticas androcéntricas en las instituciones.

“La desigualdad de género es un problema global que impacta en todos los espacios de nuestras sociedades como resultado de un modelo patriarcal y androcéntrico. Un flagelo que se enfrenta cotidianamente con las resistencias organizadas de organismos internacionales, movimientos feministas, partidos políticos, organizaciones de derechos humanos, entre otros, que propugnan diariamente por una sociedad libre de violencias para la mujeres y en condiciones de igualdad respecto de los varones. Desde el retorno de la democracia en Argentina, las mujeres han ganado un rol protagonista en la lucha, en particular contra la violencia doméstica. Sin embargo, tal como lo afirma Dora Barrancos, uno de los retos de la Argentina actual, será el de trabajar arduamente por la igualdad de género”, expresaron desde la Universidad.

Viedma

Marzo. “Miradas”, retratos de mujeres en sus prácticas de trabajo y ejercicio de derechos. Muestra permanente. Campus de la Sede Atlántica. Javier Torres Molina (CIEDIS-UNRN).

-“El 8 de marzo y los derechos de las mujeres: logros y desafíos”. Clase abierta. Organiza: Comisión de Igualdad de Géneros de la UNRN.

-16 horas: “Liderazgos femeninos en la serie “Game of Thrones” (HBO) y en la obra «A Song of Ice and Fire» (Canción de Hielo y Fuego) de George R.R. Martin. De la “doncella en peligro” a la “mujer seducida” como arma política: patriarcado, matriarcado, estirpe, campo simbólico y construcción del carisma. Entre la Guerra de las Dos Rosas y el Trono de Hierro”. Conversatorio. Por María Verónica Piccone (CIEDIS UNRN). Campus Sede Atlántica.

9 de marzo, de 11 a 13 horas.

Protocolo de Violencias Directas e Indirectas Basadas en el Género”. Taller. Comisión de Igualdad de Géneros de la UNRN y Secretaría Académica Sede Atlántica. Campus de Sede Atlántica.

13 de marzo, de 15 a 17 horas. “Minas de oro: trabajos de investigación y extensión de alumnas con perspectiva de género”. Panel de estudiantes y graduadas recientes. A cargo de Soledad Vercellino, Tatiana Gibelli y Edith Lovos (CIEDIS- UNRN). Campus de la Sede Atlántica.

14 de marzo a las 18 horas. “Mujeres, Política y Poder”. Charla debate. Manzana Histórica de Viedma. (La segunda charla se dará en abril y la tercera en mayo con fechas a confirmar). Por Julia Del Carmen (UNRN) y Mariana Rulli (CIEDIS-UNRN)

15 de marzo, de 16.00 a 20.00 horas. “La perspectiva de género y de Derechos Humanos en la Educación, la comunicación, la política y en la vida misma”. Conferencia y conversatorio con Cecilia “Checha” Merchán. Organiza: Comisión de Igualdad de Géneros de la UNRN. Campus de Sede Atlántica.

16 de marzo, a las 16 horas. “Mujeres y Patagonia”. Muestra de cine. Campus de la Sede Atlántica. Organizan: Paula Rodríguez Marinoy Facundo Iriarte (CIEDIS UNRN).

27 de marzo, 18 horas. “¿El español es una lengua sexista? Debates, usos y estrategias”. Taller y capacitación. Por Lucía Zanfardini. Organiza: (CIEDIS-UNRN, CONICET). Campus de la Sede Atlántica.

Narración: “Mujeres patagónicas”. Por Anyela Cuellar. Organiza Departamento de Cultura UNRN. (Día y horario a confirmar).

Bariloche

1 al 30 de marzo. “El presente del pasado”, de Natalia Calabrese. Muestra del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. En Hall Central de la UNRN. Mitre 630. Bariloche. Coordina: Depto. Arte y Cultura. Sede Andina.

7 al 25 de marzo. “30 treinta”, instalación visual de Andrea Fasani y “Resistencia”, esculturas de Gabriela Klenidjian . Sala Frey- Centro Cívico Bariloche . Inauguración 7 de marzo a las 19 horas. Coordina: Depto. PPyPDD de Sede Andina.

8 de marzo, 12 horas. Intervenciones públicas del Elenco de Teatro de la Sede Andina. Reflexiones sobre Derechos de las mujeres y Dictadura. Plaza Pagano de El Bolsón. Coordina: Depto. Arte y Cultura Sede Andina.

20 de marzo, 19 horas. “¿Cuerpxs matables?: desigualdades y violencias del poder” . Conversatorio. En Sala Frey, Mitre 630. Bariloche. A cargo de Laura Kropff, Melisa Cabrapán Duarte (UNRN/CONICET), Rita Heller (UNPSJB), Integrantes del Colectivo al Margen y Natalia Araya (APDH). Coordina Verónica Eckert (Depto. PPyPDD) y Meli Cabrapán Duarte (IIDyPCA).

20 de marzo, 12 horas. Intervenciones públicas del Elenco de Teatro de la Sede Andina. “Reflexiones sobre Derechos de las mujeres y Dictadura”. Plaza Pagano de El Bolsón. Coordina: Depto. Arte y Cultura Sede Andina.

Actividad permanente. Campaña “Mujeres presentes”, calcos con dibujo del artista Pablo Bernasconi sobre Igualdad de Género. Distribución masiva en escuelas, actos públicos y juntas vecinales. Coordina: Depto. Arte y Cultura Sede Andina.

General Roca

8 de marzo, a las 18 horas. Jornada Institucional por el Día de la Mujer

Reseña histórica de la conmemoración, por el Prof. Fernando Casullo (Director Escuela De Ciencias Sociales y Empresariales)

Abordaje de la Igualdad, a cargo de Ivana Vargas (Directora Académica ATSA)

Charla y Debate sobre Despenalización del aborto, a cargo de la Dra. Silvia Guemureman y equipo. Docentes UNRN. En Aula Magna, Estados Unidos 750, General Roca.

19 de marzo, a las 18 horas. Taller sobre perspectiva de género

A cargo de Ruth Zurbriggen, Docente y referente de la colectiva feminista La Revuelta, acompañada por integrantes de la Colectiva de mujeres La Inapropiada. En Aula Magna, Estados Unidos 750, General Roca.

6 y 7 de marzo. Charlas 8 M ¿Por qué paramos? Se informará a los estudiantes sobre los principios que convocan al paro del 8 de marzo. A cargo de Colectiva La Inapropiada. Martes 6 y Miércoles 7.

Cipolletti

15 de marzo, 19 horas. Jornada por los Derechos de las mujeres. A cargo de Roberto Samar. España 750 Cipolletti.

Villa Regina

7 de marzo, a las 14 horas. Reflexiones sobre el 8M. Charla a cargo del Consejo de la Mujer de V. Regina. Organiza la UNRN.

6 y 7 de marzo. Charlas 8 M ¿Por qué paramos? Se informará a los estudiantes sobre los principios que convocan al paro del 8 de marzo. A cargo de Consejo de la Mujer de Villa Regina.

Choele Choel

7 de marzo, a las 13 horas. Encuentro informativo con estudiantes. A cargo de Área de la Mujer de la Municipalidad de Choele Choel y Comisión de Género UNRN. En Pacheco 460 Choele Choel.