Se va Laura Ramos por diferencias con Foulkes

(ADN).- Laura Ramos, secretaria de Desarrollo Económico del municipio de Viedma deja el gabinete de José Luis Foulkes -estima que en un mes y medio- por diferencias de estilos de gestión con el intendente de Viedma.

Ramos señaló a Radio La Puntual “tenemos diferencias internas (con Foulkes) y no supimos generar ese espacio de trabajo en común” y agregó finalmente que “no pudo adaptarse” al estilo de gobierno del jefe comunal.

“Vengo de otra lógica del trabajo de equipo”, dijo Laura Ramos, en clara referencia al ex intendente Jorge Ferreira y agregó que “hice todos los intentos y no he podido y el intendente tampoco. No hay lógica comunes en la manera de trabajar. No entiendo la lógica del gabinete”.