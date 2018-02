“López hace duranbarbismo de cabotaje”

Luego de las declaraciones del legislador oficialista Facundo López, la repuesta de Nicolás Rochas (FpV) no se hizo esperar. “Le recomiendo a la espada de Weretilneck que lea el fallo dictado por la Jueza Federal”. “Mentir es decir que lo que flota en el río son restos de vegetales y no liquido cloacal, mentir es decir que no hay peligro para la salud cuando los informes bacteriológicos indican lo contrario y mentir es decir que les preocupa el río al que luego de seis años de gestión nunca le invirtieron un peso”.

El cruce entre Rochas y López, se produce luego de conocido el fallo que hace lugar a una medida cautelar largamente reclamada por los vecinos y activistas, ante la degradación que padece el río Negro y que se intensificó en este último tiempo.

Finalmente, Rochas se refirió a la descalificación recibida por López, quien lo catalogó de “chanta”. En este sentido el Legislador del FpV dijo “es triste ver el ‘duranbarbismo de cabotaje’ ejercido por Facundo López; nuestras acciones no son motivadas por el odio, simplemente se critica una gestión anodina que no cumple con las expectativas que la gente le confío”.