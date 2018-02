Docentes, padres y alumnos tomaron la escuela 212 de Río Colorado

(ADN).- Ante el anuncio del cierre de la escuela rural 212, de Colonia Reig de Río Colorado, docentes, padres y alumnos, tomaron esta tarde el edificio del establecimiento educativo y piden respuesta de las autoridades del gobierno y del ministerio de Educación.

La protesta es acompañada la UnTER, ATE, miembros de la Junta Vecinal local, concejales municipales y pobladores de la Colonia. La escuela tiene 60 años de antigüedad.

Estamos viviendo “una realidad muy triste”, señaló María del Carmen Hidalgo, directora de la escuela, quien calificó la medida como “un capricho político”. Agregó que nos dicen que el cierre es transitorio, pero “yo en más de 20 años de docentes digo que ningún cierre es transitorio y la ley dice que habiendo un solo alumno la escuela debe permanecer abierta”.

Este tema se inició el jueves pasado cuando la directora Hidalgo, fue notificada de laa resolución 707, que lleva el sello de la ministra Mónica Silva, pero sin firma, donde se hace saber que por varios motivos se cierra el establecimiento, entre ellos que al año pasado no tuvo inscripción para primer grado. Sobre el tema la directora aclaró que no se anotaron alumnos “porque no nos permitieron”.

Ahora hay 15 alumnos que no saben cual será su futuro educativo y siete docentes. Se redactó un petitorio firmado por docentes, padres y vecinos, elevado a la supervisora, a la municipalidad y al Concejo Deliberante, pero aún no hay respuesta oficial sobre el tema.