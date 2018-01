Odarda insiste en prohibir la pirotecnia en el país

La Senadora Magdalena Odarda presentó ayer en el Congreso Nacional un proyecto de ley para declarar de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina la lucha contra la pirotecnia y destacó que hará un nuevo intento en sancionar la iniciativa “luego de los expedientes que presentamos en 2014 y 2016, que fueron debatidos ampliamente en la comisión de industria y comercio”.

Destacó que este expediente prohíbe en todo el territorio de la República Argentina la tenencia, comercialización, importación, depósito y venta al público, mayorista o minorista, y el acopio y uso particular de todo elemento de pirotecnia y cohetería, sea de venta libre o no, por parte de personas físicas y/o jurídicas que no se encuentren habilitadas a tal efecto por la Autoridad de Aplicación de la presente ley.

Odarda manifestó que de aprobarse esta ley, “estará permitida la fabricación para exportar pirotecnia, pero ya no la importación ni comercialización en nuestro país. De esta manera estaremos dando un claro mensaje de cuidado hacia los argentinos con autismo, los animales y el ambiente”.

“Estamos convencidos que hay que acabar con la pirotecnia y cuidar las fuentes de trabajo. Por eso, aquellas empresas afectadas podrán adherir al Programa de Transformación Productiva del Ministerio de Producción de la Nación y obtener apoyo del Estado para reconvertir su producción”, dijo la senadora rionegrina.