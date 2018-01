Macri, con mala imagen y baja expectativa

Una encuesta indica que la imagen del Gobierno se desplomó 13 puntos desde el pico post electoral. La crisis por la reforma jubilatoria parece explicar el fenómeno, así lo entienden en el oficialismo. Y si bien, la mayoría no afirma que el rumbo “es el correcto”, una porción considerable de los encuestados considera que el gobierno kirchnerista es el que “tiene más responsabilidad” respecto a la situación económica actual.

La evaluación del gobierno de Mauricio Macri por parte de la opinión pública atraviesa su peor momento en 6 meses, reveló la encuesta.

De acuerdo al sondeo de la consultora Synopsis realizada en los últimos días, la consideración positiva de la administración Cambiemos, que había alcanzado un pico tras la elecciones, se desplomó 13,6 puntos en enero y la negativa ascendió a niveles similares a julio de 2017, de acuerdo a la línea histórica de la misma medición.

Sobre un universo de 1.527 encuestados de distintos puntos del país, la evaluación del Gobierno consigue el 38% de las respuestas positivas, una caída muy fuerte desde el 51,6% obtenido en la medición anterior, de noviembre y tras la victoria en las elecciones legislativas que le dio un fuerte envíon a su imagen. Por el contrario, el 41,4% de los consultados hace una evaluación negativa del gobierno macrista, lo que representa una suba de más de 11 puntos desde la medición previa.

Desde el pico de imagen positiva de noviembre hasta ahora transcurrieron distintos sucesos, como la desaparición del submarino ARA San Juan, pero sobre todo, la discusión por la reforma previsional, que incluyó situaciones de violencia en las calles y cacerolazos contra el Gobierno en históricos barrios del electorado del PRO.

De hecho, la ley de actualización de jubilaciones (que recortó el aumento de los haberes) sufre el rechazo de la mayoría de los votantes de Cambiemos. En ese segmento, el 44,1% de los consultados evalúa de forma negativa los cambios impulsados sobre las jubilaciones. Sólo el 36, 1% los considera positivos, mientras que el 19,9% no sabe o no contesta. En términos generales, la medida es rechazada por 62,8% y sólo aprobada por el 22,9%, mientras que el 14,2% respondió no saber al respecto.

Por otro lado, la expectativa hacia el futuro en cuanto a la economía, lo que supo ser un punto fuerte en la relación del Gobierno con la opinión pública, también rompió la tendencia positiva de las 2 mediciones anteriores y se desploma 13,5 puntos, hasta el 29,7% desde el pico de 43,2% post electoral alcanzado en el sondeo previo, de noviembre.

En este sentido, el 42,6% de los encuestados considera que la situación económica del país será “peor” dentro de un año. Por su parte, el 18,5% estimó que la situación seguirá “igual”.

Y si bien, la mayoría no afirma que el rumbo económico “es el correcto”, una porción considerable de los encuestados (37,3%) considera que el gobierno kirchnerista es el que “tiene más responsabilidad” respecto a la situación económica. El 29,7% cree que la misma le cabe al gobierno actual, mientras que el 26,5% ve culpas repartidas entre ambas administraciones.

Inflación

Por su parte, la inflación se erige como el principal problema que enfrenta el país y el 41,4% sostiene que se agravó respecto de las gestión K, mientras que el 55,1% siente menos confianza en el Gobierno para darle una solución.

En el oficialismo son conscientes de la erosión en la imagen del Gobierno. Así lo confirmó este viernes el senador Humberto Schiavoni, quien a su vez es presidente del PRO.

“Yo creo que es una caída coyuntural no sólo debido a esa ley (de reforma previsional) sino al conjunto de reformas estructurales. Todas las reformas siempre tienen costos políticos”, afirmó Schiavoni.

En declaraciones al diario El Cronista Comercial, el senador misionero indicó que Macri “está totalmente dispuestos a pagar” costos políticos “para lograr que avance el país”.

“Pero además, a medida que se vayan poniendo en ejecución estas políticas, como el caso del cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria, vamos a ver que en realidad fueron beneficiosas. Cuando los jubilados vean dentro de unos meses que sus ingresos crecen por encima de la inflación y que había mucho componente de oportunismo político en las críticas para enturbiar el debate, la imagen de Macri se va a recuperar”, señaló Schiavoni.

Aseguró además que el Presidente “está trabajando para resolver los problemas no para preservar una transitoria imagen política”.

Fuente: Urgente24