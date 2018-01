En el camino a la unidad, un gesto de Pichetto a CFK

(ADN).- El peronismo se encamina a un proceso de unidad nacional, no sin dificultades y obstáculos. El principio de acuerdo entre el justicialismo federal, el kirchnerismo y el massismo puso en marcha el camino y ya tiene el primer resultado en la provincia de Buenos Aires, donde se confeccionó una lista única.

En ese contexto, el senador Miguel Pichetto bajó los decibeles en las críticas hacia la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y no descartó volver a un espacio común. En ese sentido reiteró que no habrá desafuero de la actual senadora, señaló que no tiene “problemas de tipo personal” con CFK y dijo que la palabra “traidor” no está en su diccionario.

Río Negro marcó un rumbo, afirman en Buenos Aires. “El contundente triunfo de María Emilia Soria demostró que la unidad es la única garantía de volver al gobierno”, relató a esta agencia un dirigente nacional con diálogo con Pichetto y Cristina.

Pero más allá de eso, el gesto del senador -aseguran- se inscribe en las críticas que comenzó a recibir de diferentes sectores por la cercanía con el gobierno de Mauricio Macri y el respaldo a medidas antipopulares, como la reforma previsional.

“Creo que no podemos construir un peronismo que a veces tenga la mezquindad que para llevarse algo a las provincias deba sacarle tanto a los jubilados”, planteó el ex jefe de gabinete y operador randazzista, Alberto Fernández en un reportaje en La Voz del Interior.

“Yo el otro día lo escuchaba a Miguel Pichetto, por quien tengo mucho respeto, explicar todas las cosas que habían logrado con el Presupuesto y el Pacto Fiscal. Y la verdad es que si eso se logra a costa de lo que menos tienen es una muy mala salida”, agregó.

Fernández se transformó en uno de los puntales de la unidad, junto al diputado K Agustín Rossi y al massista Felipe Solá.

El desafío de algunos gobernadores -que reportan en la oficina de Pichetto- es no quedar afuera. Los casos más emblemáticos son el de Salta, Juan Manuel Urtubey y el de Córdoba, Juan Schiaretti, quienes además perdieron las elecciones en octubre con Cambiemos.

“En esta etapa yo considero que el peronismo tiene que reconfigurarse, reordenarse, creo que los sectores más ligados a una visión opositora de bloqueo de izquierda en la Argentina no son la alternativa para el peronismo”, sentenció Pichetto en una entrevista con Semanario Parlamentario.

Al ser consultado respecto de si su ruptura con la actual senadora de Unidad Ciudadana no tiene retorno, respondió: “Yo no diría eso en política, lo que digo es que hay diferencias de visión”. En ese marco reiteró que “no” tiene “cuestiones de tipo personal” con la ex mandataria y subrayó que “tiene que seguir siendo senadora, que no debe proceder ningún desafuero hasta que no haya sentencia firme”.

Cristina se mantiene al margen, pero envía emisarios a trabajar por unidad.

El proceso está en marcha y tendrá repercusiones en Río Negro. La primera reacción estuvo hoy a cargo del legislador pichettista Ariel Rivero. (Foto NA)