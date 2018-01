El Gobierno sacó el Boletín Oficial de su portal web

(ADN).- El gobierno decidió quitar el enlace del Boletín Oficial en la portada de la página web oficial de la Provincia. Ahora, hay que bucear en el portal para llegar y desplegar por año y mes la búsqueda. La medida afecta la transparencia de la gestión y el acceso a la información.

Antes del cambio, el link del Boletín tenía un lugar destacado, al lado de donde hoy están los enlaces del IPAP y el Plan Castello (ver imagen). Hoy, hay que ingresar a la barra superior, y clickear en “Información y Servicios”. Allí se despliega un menú entre las que se encuentra el paper que contiene los decretos, edictos, licitaciones, aportes no reintegrables y otras disposiciones del Poder Ejecutivo.

Es llamativa la medida, ya que desde el 1 de enero el Boletín no se imprime más y su consulta es solo vía on line.

Lo curioso es que si se navega la web, abajo, están todos los ítems: “Ministerios”, “Sitios Oficiales” y también “Información y Servicios”. Pero en ese punto solo aparecen “Compras y Licitaciones”; “Consulta de Expedientes”; “Consulta de Pago a Proveedores”; “Deuda Pública”; “Presupuesto” y “Responsabilidad Fiscal”. No está el Boletín Oficial.

El Boletín siempre fue una fuente de consulta para los intendentes, proveedores del estado, jueces y fiscales, periodistas y ciudadanos en general, que buscaban información puntual que no suele tener una gran difusión. Y en más de una oportunidad, generó malestar en el oficialismo que se “filtren” a la prensa algunos datos que generaron polémica, como la decisión gubernamental de otorgar aportes no reintegrables (dinero que no se devuelve) a clubes y ong´s.

Ahora, al estar más “escondido” el link del Boletín, quienes hurgaban en esa publicación oficial, deberán dar alguna vuelta más en el portal para encontrar los datos que buscan.