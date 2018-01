Con controles, legisladores de la región avalan Calcatreu

(ADN).- Los legisladores de la Región Sur ven con buenos ojos la reactivación de Calcatreu en Jacobacci, como una alternativa de desarrollo para la zona, luego que perdiera potencial la actividad agropecuaria. Soraya Yahuar, Alejandro Marinao y Sandra Recalt avalaron la producción minera con los controles ambientales correspondientes y la necesaria licencia social.

El pasado 22 de diciembre la minera Patagonia Gold hizo uso de la opción para quedarse con Calcatreu. El acuerdo de opción de compra había sido anunciado el 24 de abril de 2017. Durante el 2018 la empresa proyecta una campaña de exploración intensiva con el objetivo de aumentar el recurso.

La compañía confía en que aún existe un potencial significativo para aumentar la base de recursos existentes y considera que se necesitarán aproximadamente entre 12 y 18 meses para generar más información para un mayor conocimiento del proyecto a través de estudios geofísicos y geoquímicos más detallados y una campaña de perforación dirigida en función a la información obtenida.

“La ganadería y la minería de segunda y tercera categoría han sido los pilares del desarrollo de Los Menucos y de la Región Sur”, aseguró Yahuar.

“Las economías regionales vienen en caída libre y a la ganadería le va a llevar muchos años poder recuperarse. Yo defiendo a la ganadería, pero creo que se puede complementar con la minería. Hoy se nos presenta una nueva opción. Tenemos que darnos una discusión seria, objetiva. Somos nosotros quienes tenemos que decidir, los pobladores de cada localidad de la región. No tenemos que dejar que vengan a afuera de decirnos que tenemos que hacer. Es un tema que hay que trabajarlo con gente que tiene conocimiento. Estudiar el código minero, ver los beneficios que tiene para la región. Nosotros necesitamos trabajo genuino para la gente de la región. No lo vamos a conseguir de la mañana para la noche, pero no podernos descuidar los recursos naturales que tenemos para explotar. Al desarrollo no hay que tenerle miedo. Tenemos que tener conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y decidir nosotros”, señaló la dirigente radical al portal Noticias23.

Por su parte, el legislador de Sierra Colorada, Alejandro Marinao, afirmo que hay una ley que quedó derogada y “hoy está vigente el procedimiento normal de contrataciones, inversión y exploración que puedan hacer las empresas. El tema está en que siempre es importante lograr la licencia social. Así podemos avanzar. La minería es viable, no solo la aurífera. Demos pensar en un plan de desarrollo minero con control y equilibrio ambiental. Es hora de que los Estados municipales se involucren en esta mirada porque facilita la instalación de empresas, pero también la mirada de desarrollo que estamos necesitando como región”. El presidente del bloque del Frente para la Victoria agregó que si bien esa bancada acompañó la prohibición de la planta nuclear, “hubiese sido contundente un plebiscito para todo el territorio provincial”.

Sandra Recalt sostuvo “hoy la situación de los ganaderos y la región es crítica y necesitamos generar trabajo. En lo personal siempre estuve a favor de este tipo de minería. Con todos los controles y cuidando el medio ambiente se puede hacer. Es buena la posibilidad que se abre para Jacobacci y para la región”.

La legisladora del Juntos Somos Río Negro comentó que hace unos cuatro meses, junto al gobernador Alberto Weretilneck y al propietario de Patagonia Gold, Carlos Miguens, se reunió con los productores de la zona donde se ubica el proyecto Calcatreu.

“Los productores se pudieron sacar todas las dudas y manifestaron su acompañamiento. La comunidad de Lipetrén está de acuerdo. Tenemos que ver el tema del beneficio. Este emprendimiento puede generar mano de obra para la gente de Jacobacci eso es importante. Siempre aposté y acompañe a la minería y respeto a quien piensa distinto”.

La legisladora agregó que “cuando acompañé con mi voto la derogación de la ley anti cianuro del ex gobernador Carlos Soria, padecí manifestaciones frente a mi casa, pero la mayoría era gente de afuera. Entiendo que hay gente que se oponga, pero la discusión la tenemos que dar nosotros, quienes vivimos en Jacobacci y en la región”.