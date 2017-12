YPF focaliza inversiones en Río Negro y Neuquén

(ADN).- La filial Comahue del Instituto Argentino del Gas y el Petróleo (IAPG), cerró el año con un almuerzo para representantes de las empresas, de la prensa y de las autoridades políticas. Se hizo un repaso sobre los objetivos, en el marco de los festejos de la industria por los 110 años del descubrimiento de petróleo en la Argentina (Comodoro Rivadavia), y de los preparativos por los 100 años que se cumplen el 29 de octubre de 2018 del primer pozo puesto en producción en Neuquén. Luego de una entrada generosa en canapés, apta para los saludos e intercambios, se pasó a las mesas donde fue servido un roll de cordero. Circularon datos importantes, tanto para Neuquén como para Río Negro.

Se supo que avanza a buen ritmo, y con “dos o tres ofertas importantes”, la venta por parte de YPF de áreas próximas a Catriel, entre las que figuran bloques Bajo del Piche, Barranca de los Loros, El Medanito y El Santiagueño. La idea es concentrar esfuerzos en el desarrollo de Los Caldenes (al norte de Barda del Medio), y Estación Fernández Oro (EFO), el yacimiento gasífero de Allen y el auspicioso yacimiento Río Neuquén, con inversiones en ambas márgenes provinciales.

En Neuquén, más allá de la actividad intensa en los yacimientos, hay cierta expectativa porque YPF tomó la decisión de levantar una nueva sede operativa en la capital provincial, con capacidad para albergar a casi 2.000 personas. Sería, en parte, consecuencia del trabajo online. Muchos técnicos que hoy están haciendo monitoreo de pozos en los yacimientos, podrían hacer el mismo trabajo desde una oficina en Neuquén capital. “Eso implica una mejora en la calidad de vida de muchas personas”, dijo una importante fuente de la empresa.

Pero más allá de los beneficios generales, “sin duda será un alivio para muchas mujeres de la empresa que estarán más cerca de sus hogares”, dijo la fuente, quien señaló que “tenemos unas geofísicas brillantes”.

Por lo pronto, “se trata de un proyecto de mediano plazo”, y si bien ya se tiene el criterio arquitectónico a seguir (“no será una torre”, se comentó), aún resta encontrar el lugar más adecuado en torno a la capital provincial.

El almuerzo se llevó adelante en medio de cierta incertidumbre porque, por el conflicto con los estatales, no salió el Boletín Oficial de Neuquén, y por lo tanto no se sabía quien asumirá como Ministro de Energía de la Provincia. Estaba el saliente, Alejandro Nicola, el interino, José Brillo, pero no hubo señales del nuevo ministro del área del Gobernador Omar Gutiérrez. Por el lado de Río Negro, asistió la intendenta de Allen, Sabina Costa. En representación del municipio de Neuquén, el presidente del Deliberante, Guillermo Monzani.

Por el lado de las empresas, había varios ejecutivos, entre ellos Néstor Graff, Gerente Ejecutivo de Pan American Energy en Neuquén, quien no se demoró en los brindis porque a las 15 tenía una reunión de trabajo.

A la hora de los discursos, Carlos Gracia, Gerente Regional de YPF y miembro del IAPG, lanzó el desafío de “hacernos fuertes en lo técnico, científico y en el desarrollo de nuevos procedimiento, para apostar a tener otros 100 años más de petróleo en Argentina”.

Consideró que el mejor camino es “desarrollarnos a partir de lo que sabemos hacer, desde los técnico, siendo cada vez más competitivos. Mejores desde los logros, con pozos más largos y con mas fracturas, para poner a disposición la cantidad de energía que necesita nuestro país”.

Al final, dejó su definición de madurez, que consideró válida para empresas y personas: “Me apropio de un concepto que usamos mucho en los cursos de seguridad: las personas piensan que llegan a su máximo nivel de maduración cuando son independientes, y no es así. Nacemos siendo totalmente dependientes. Necesitamos que nuestros padres nos atiendan desde todo punto de vista. Y cuando somos adultos es cuando nos sentimos independientes. Pero no es así. Llegar al máximo nivel de maduración, y esto sirve para las organizaciones y las sociedades, es cuando logramos un nivel de interdependencia que se logra cuando entendemos que no estamos solos, y que dependemos de todos los demás que están a nuestro alrededor para lograr un objetivo”. Por eso a su juicio, es necesario “fomentar la interdependencia, y cuando lo logremos, habremos llegado a la madurez, ya sea en lo institucional, o desde la misma industria”.