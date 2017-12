Paritarias: UnTER advierte que no comenzarían las clases

(ADN).- El jueves 28 UnTER y Educación volverán a reunirse y el gremio docente adelantó que volverán a reclamar un aumento salarial del 10% por la pérdida del poder adquisitivo entre 2016 y 2017. Esa postura es compartida por los sindicatos que integran las CTA y por la UPCN.

Además, reiteró que hay consenso en las bases de cómo será el inicio del 2018: sino hay una propuesta salarial acorde, no hay llamado a paritarias en los dos primeras semanas de febrero, y en enero no se realizan las obras correspondientes en las escuelas, las clases no inician en marzo.

Según el calendario escolar aprobado por el Consejo Federal de Educación, el inicio será el 5 de marzo.

Desde UnTER advirtieron también, que junto a otros gremios continuarán la “lucha” contra las medidas del gobierno nacional, como la reforma laboral que se pretende tratar el año próximo, y adelantaron que habrá medidas de fuerza.