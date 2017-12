La calidad de la UNRN premiada en Austria

La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) fue galardonada en Viena, Austria, con el premio a la calidad “International Diamond Prize for Excellence in Quality”. Este premio es uno de los pilares del programa de reconocimiento anual de la organización European Society for Quality Research–ESQR (Sociedad Europea para la Investigación de la Calidad), que busca expandir la cultura de la calidad y motivar la implementación de los programas y modelos de calidad, con sede en Lausana (Suiza).

Se trata de una distinción a empresas, universidades, administraciones públicas y organizaciones por sus esfuerzos de desarrollo, la excelencia y el compromiso con el progreso económico, tanto para ellas mismas como para sus comunidades.

En esta ceremonia, la UNRN estuvo representada por el vicerrector de la Sede Andina, Lic. Roberto Kozulj., quien destacó los logros y desafíos de esta institución de educación superior que el próximo 19 de diciembre cumple 10 años.

Este premio a la calidad cierra un año de una fuerte presencia de la UNRN en reconocidos eventos a nivel internacional.