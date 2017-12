Denuncian acuerdo lesivo para el Cerro Catedral

Los concejales y legisladores del FPV de Bariloche, denunciaron “un nuevo intento de hipotecar el futuro del Cerro Catedral, de espaldas a la sociedad de nuestra ciudad” a la vez que expresaron que “días pasados, al leer el diario nos enteramos que en forma secreta y sin conocimiento de la comunidad, el Intendente Gennuso había firmado un acta acuerdo con CAPSA, concesionario actual del Cerro Catedral”.

Recuerdan que existían dos propuestas sobre esta concesisón, por un lado un proyecto de ordenanza del bloque del FpV, para crear un Consejo que defina el plan maestro del Cerro Catedral con representación de todos los sectores a fin de lograr un modelo de cerro consensuado para las próximas décadas y otra propuesta del sector empresarial, que consistía en un estudio interdisciplinario con expertos en la temática, para lo cual se había gestionado un aporte no reintegrable del BID. Para este estudio se contaba teóricamente también, con el apoyo del intendente.

También ocurrió que un juzgado de Viedma emitió un fallo, que fue promocionado como beneficioso para Capsa, desinformando a la población. Pues surge claramente que si bien el fallo reconoce la necesidad de contar con la firma del concesionario para perfeccionar el contrato, reconocía en forma histórica el poder concedente en manos del municipio. Con ello, el municipio quedaba en una posición sólida desde la cual abordar cualquier proceso de negociación.

De esta manera concejales y legisladores del peronismo barilochense denuncian que “desconociendo estas propuestas se firma el acta acuerdo, promocionando sus supuestos beneficios. De su lectura surge entre otras cosas: la concesión se extendería por 40 años en lugar de 60 (como se planteaba en la iniciativa privada), la inversión es de 160 millones menos.

No surge ningún compromiso de obras. Estas estarían contempladas en el plan a presentar el 31/01/2018, sin embargo el acta acuerdo debe estar aprobada por el Concejo Municipal al 01/03/18; se eliminan los planes de inversión plurianuales; no se menciona el cánon de la concesión ni el cánon por publicidad y no menciona al Eamcec, ni el pase residente, ni el pase instructor.

El municipio condona las multas que impuso el EAMCEC a CAPSA por incumplimientos en materia de seguridad y falta de mantenimiento de pistas.

Se explica entonces que “claramente, es una forma de evadir el procedimiento de licitación que debiera darse dentro de nueve años, garantizando la transparencia administrativa tal como lo establecen las leyes y ordenanzas referidas a contrataciones públicas”.

El contexto

Se informó además que “a fin de comprender el por qué de este intento de entrega de nuestro patrimonio a un particular, debemos conocer el marco político y económico en el que esto ocurre:

“El Intendente se encuentra sumido en una crisis financiera que busca ocultar. Esta situación lo coloca en una posición de precariedad política.

“Algunas evidencias de esta crisis: la demora en publicar los giros en descubierto, el retraso en pago de sueldos, la solicitiud de autorización para aumentar el giro en descubierto, la deuda con 170 trabajadores con locaciones de servicio, unos 250 millones de pesos de deuda con proveedores, la negativa a entregar información que una y otra vez hemos solicitado.

“Concurrió a Buenos Aires desesperado, solicitando un auxilio del gobierno nacional.

El Presidente Macri, apoya la entrega de nuestro cerro en forma abierta, y encontró el momento ideal para obtener el apoyo de Gennuso a cambio de un ATN.

“A diferencia de lo que ocurrió el año pasado, el concejal del Pro, Daniel González, ahora es abiertamente favorable a este acuerdo con CAPSA, en abierta contradicción con todo los compromisos que asumió con los barilochenses.

Weretilneck también viene presionando a favor de lograr este acuerdo con CAPSA y además intenta hacer buena letra con Macri, ya que él también se encuentra en una profunda crisis financiera en la provincia.

“Finalmente, presentan ante los medios este acuerdo como un hecho consumado, en el mes de diciembre con la intención de evitar la movilización de la gente como ocurrió el año pasado. Idéntica intención tiene la exigencia de aprobar el acta acuerdo en el Concejo Municipal al 01/03, de manera de evitar las reacciones negativas de los barilochenses”.