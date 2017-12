Cambiemos acompañó el Presupuesto, pero sin “superpoderes”

El presidente de la bancada, Jorge Ocampos, planteó que su bloque acompañó en general el presupuesto, y señaló “como en otras oportunidades, teniendo en cuenta que el presupuesto es la herramienta de política pública esencial del gobierno, nuestro bloque va a acompañar en general y se va a oponer a algunos artículos en particular, que son aquellos a los que denominamos comúnmente `superpoderes´ y con los que no estamos de acuerdo”.

“El presupuesto presentado es más realista que los de años anteriores aunque no equilibrado; tiene un alto déficit financiero de 2.500 millones de pesos y una gran deuda adquirida y/o por adquirir que estará cerca de los 20.000 millones según datos suministrados por el gobierno”, aseguró Ocampos.

El legislador aludió al nuevo Pacto Fiscal, al Consenso, que la Nación ha firmado con todos las provincias argentinas; solo San Luis no adhirió. Y ratificó que “el déficit fiscal no es de izquierda ni de derecha. Es eso, déficit fiscal que nos habla de una mala administración de los fondos públicos y que viene de hace muchos años. Atacarlo y lograr bajarlo, equilibrar las cuentas o hasta lograr un pequeño superávit es el camino virtuoso”, indicó. Y agregó, “el gobernador ha acordado con esa mirada y se ha propuesto, como otros pares, lograr mejorar los resultados fiscales provinciales y gradualmente, hacer más eficaz y eficiente el gasto”.

“En otras oportunidades hemos criticado la falta de realismo de los presupuestos enviados por el oficialismo. Un poco ha pasado lo mismo con el que se encuentra en su etapa final de ejecución, o sea, el de 2017. El mismo fue votado e incrementado sensiblemente pero su ejecución ha estado muy por debajo del presupuesto hoy vigente”, expresó Ocampos. Y afirmó, “ha existido un ajuste, una desaceleración del gasto evidentemente que hace que el presupuesto esté sub ejecutado”.

“Observamos nuevamente, como en otros años, una subejecución de las partidas que es preocupante y que ya es una constante de este gobierno” dijo y detalló, “el promedio de las subejecuciones totales del Estado rionegrino asciende al 45% aproximadamente. Muy alto. De cada 100 pesos autorizados solo se ejecutan 55”.

A modo de ejemplo se refirió a la Agencia para la Prevención de las Adicciones, que sólo ejecutó el 22 % de lo presupuestado, el Ministerio de Desarrollo Social sub ejecutó casi el 40%. En cuanto a Agricultura y Ganadería recordó que sólo se utilizó el 39%. O sea no gastaron el 61% de los recursos asignados, inaceptable en plena crisis de la principal economía regional, la fruticultura donde vuelven los piquetes. Así podríamos enumerar una cantidad de organismos que han sub ejecutado sus recursos, por ello debemos poner mucha atención en esto, ¿impericia o ajuste?, se preguntó.

Respecto al gasto en personal, Ocampos indicó “vemos auspicioso que este año se presente un presupuesto para el año entrante conteniendo un incremento nominal de la masa salarial acorde con la pauta inflacionaria del Presupuesto Nacional, esto nos otorga un parámetro de cálculo indispensable para hacer proyecciones”.

El legislador aludió a la obras públicas y señaló “la diferencia aquí es notable producto de la existencia de los u$s 280 millones del Plan Castello. El incremento es de más del 300%, muy importante, si es que se cumple con lo prometido” y mencionó que los gastos totales crecerán un 38% por el Castello.

Ocampos finalizó señalando que “proyectamos para el 2017 un déficit financiero de $ 2.800 millones y en el presupuesto 2018 dicho resultado negativo será de $ 2.500 millones. Es preocupante. Aún muy elevado y lejos del equilibrio. A nosotros el resultado económico nos arroja déficit y el Poder Ejecutivo lo corrobora”. Y agregó respecto a los intereses pagados por la deuda que es de 2.000 millones “el incremento es notable (casi 100%) producto de los reiterados endeudamientos tomados”.