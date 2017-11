Weretilneck dijo que el grupo mapuche RAM no reconoce al Estado Argentino

El gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck, manifestó en declaraciones periodísticas que “tenemos (en Río Negro) un diálogo correcto con la mayoría de las comunidades mapuches” y criticó el accionar de la RAM, donde “la diferencia con el resto es que no reconocen al Estado Argentino”. Destacó además que “desde la provincia no sabemos exactamente qué sucedió porque no hemos estado en el lugar”, haciendo referencia a la muerte del joven mapuche barilochense durante una represión de fuerzas federales en Villa Mascardi

El mandatario rionegrino explicó en TN que las tierras que habían sido tomadas por integrantes del Lof Lafken Winkul Mapu en Bariloche pertenecen a Parques Nacionales. “El organismo hizo la denuncia y se abrió una causa en la Justicia Federal en Bariloche, que terminó con el desalojo la semana pasada” y aclaró que “el predio está bajo jurisdicción de Prefectura, por eso actuó esa fuerza en el operativo del sábado”.

Weretilneck recordó que el juzgado federal de Bariloche, en un comunicado, afirmó que el enfrentamiento se produjo cuando la fuerza advirtió la presencia de un número indeterminado de personas en el lugar, lo que terminó con un mapuche muerto.

“Hay cerca de 60 comunidades en Río Negro, que además están representadas en el Estado. Hay un diálogo muy correcto con la mayoría de ellas. La diferencia es con el RAM, un grupo violento que se niega a reconocer el Estado Argentino”, explicó el gobernador, que pidió que se actúe “con absoluto cuidado” frente a estos conflictos.