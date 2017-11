SITRAJUR: “la reforma es un golpe brutal para la clase trabajadora”

El gremio judicial rionegrino manifestó su rechazo a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Mauricio Macri. “Desde el SITRAJUR expresamos total repudio al intento de flexibilizar las relaciones de trabajo ya que implica un retroceso atroz a relaciones de semi esclavitud”, expresaron.

Mediante un comunicado, subrayaron que “el borrador que se conoció de reforma laboral es en su totalidad un golpe brutal para la clase trabajadora que retrotraería las relaciones laborales a las que se daban a fines del siglo 19 y principios del siglo 20”.

Y realizaron una sintesis de los puntos salientes de la reforma planteada, la que detallaron en cuatro puntos:

-Se elimina la jornada limitada, ya que permite a empleadores modificar la jornada pidiendo colaboración al trabajador que deberá quedarse hasta diez horas trabajando. Parece que los y las trabajadoras no tiene derecho a tener vida ni familia por cuanto practicamente queda su vida a disposición de sus empleadores.

-Se rompe con una regla fundamental que es orden publico laboral, que es reconocer como la parte débil de la relación al trabajador, cuando habilita a que individualmente este pueda renunciar a derechos, lo que es claramente inconstitucional e inhumano. Si con la actual legislación los trabajadores resignan derechos, la posibilidad de que estos sean renunciados individualmente implica lisa y llanamente su eliminación y negación.

-No hay protección contra el despido. El trabajador despedido no recibirá por parte del empleador una indemnización para el despido incausado tal como es hoy, sino que esta se reemplaza por un fondo que el propio trabajador conforma, lo que es dar carta blanca a las patronales para despedir indiscriminadamente ya que al no afectar su patrimonio, el despido disciplinador será moneda corriente. Con el agravante de que además no se garantiza que el fondo cubra totalmente lo que corresponda como indemnización.

-Se eliminan las diversas multas en favor del trabajador para los casos de no estar registrado o registrado deficientemente. Se crea un sistema de moratoria o quita para que el empleador registre una relación de trabajo, sin que ello importe completar los aportes para el trabajador por el período en que trabajó sin aportes. Esto es un desfinanciamiento del sistema jubilatorio y de la seguridad social que va a afectar inmediatamente a los actuales jubilados y se agravará para los futuros trabajadores pasivos.

Por último, desde el sindicato resaltaron que “esta reforma a la Brasilera, encontrará mas temprano que tarde, a todos los sindicatos unidos para resistirla, en defensa propia, en defensa de todos los trabajadores, caiga quien caiga y cueste lo que cueste”.