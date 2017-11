Río Negro prepara la adhesión a la ley de ART. Rechazos en la provincia

(ADN).- El pedido presidencial tuvo como escenario el tercer puente entre Cipolletti y Neuquén. Mauricio Macri pidió al gobernador Alberto Weretilneck que Río Negro adhiera a la reforma nacional de la ley de ART, un compromiso del mandatario nacional al sector empresario y con el propósito de “terminar con la industria del juicio”.

Weretilneck responderá al pedido de Macri y el Ejecutivo enviará una iniciativa con una nueva redacción respecto al proyecto anterior que se encuentra en el parlamento, expediente 422, de junio, donde se adhiere al título I de la ley nacional 27348, artículo 4º.

El debate está abierto, y en el marco del paquete nacional de reformas que trata de implementar el gobierno nacional, ya se manifestaron contrarios a la adhesión a la ley nacional la UnTER y el Colegio de Abogados de Viedma, que destacó que se deja al trabajador “sin protección” en el reclamo judicial.

Cabe recordar que la Cámara de Diputados de la Nación, aprobó en febrero de este año un proyecto de reforma del régimen de las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART), que reclamaba el presidente Macri. El oficialismo logró aprobar la norma con el apoyo del massismo y al bloque Justicialista.

La oposición señaló en aquel momento la nueva ley “no solamente es inconstitucionalidad sino que no es efectiva” y se advirtió que “la litigiosidad no va a parar si no atacamos la causa que es el grado de siniestralidad”.

El vicepresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Luis Ramírez, cuestionó la modificación del sistema de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART). Sostuvo que “cada vez que hicieron estas reformas los trabajadores salieron perjudicados” y señaló que “las ART son sociedades anónimas y en lugar de proteger a los trabajadores tienen otros intereses. Para los que piensan como Macri la justicia del trabajo tiene que desaparecer”.

Con esta ley, en caso de un accidente laboral los trabajadores deberán pasar por una comisión médica antes de iniciar un juicio: “Constituirán la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención, para que el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, solicite la determinación del carácter profesional de su enfermedad o contingencia, la determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo”, explica el artículo 1.

Así, lo que se busca es que las resoluciones de las comisiones médicas tengan carácter de “cosa juzgada” en forma similar a lo que ocurre con los acuerdos entre empleadores y trabajadores homologados por el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo) del Ministerio de Trabajo, cuyo contenido suele ser irreversible en otro procedimiento judicial posterior.