Respaldo empresario de Río Negro y Neuquén a las reformas

(ADN).- “Sabemos que todo lo que nos ocurre es producto de muchos años de problemas no solucionados y de medidas desacertadas y que costara mucho volver al mundo que perdimos”, fue una de las conclusiones que surgieron luego de un encuentro de las principales cámaras de comercio del Alto Valle de Río Negro y Neuquén.

“Resulta imprescindible la reforma del sistema tributario en los tres niveles, nacional, provincial y municipal, con la finalidad de reducir la presión tributaria que alcanza niveles imposibles de afrontar en condiciones competitivas y que, además, genera un incremento de precios perjudicial para todos los consumidores, incentivando la informalidad y la venta ilegal”, se destaca en un documento emitido luego de la reunión sostenida el miércoles pasado entre dirigentes de las cámaras empresarias de las localidades de Neuquen (ACIPAN), Centenario, Añelo, Plottier, Zapala, Cipolletti , General Roca y Villa Regina, reunidas en la ciudad de Neuquen.

Aclararon que “hemos analizado en extenso los problemas que nos afligen y que requieren ser superados para crecer y disminuir la pobreza, obtener una región próspera, de acuerdo a sus recursos naturales. Sabemos –agregaron-, que todo lo que nos ocurre es producto de muchos años de problemas no solucionados y de medidas desacertadas y que costara mucho volver al mundo que perdimos”.

La postura sobre cada aspecto de los cambios impulsados por el gobierno nacional, son los siguientes:

1-Reforma tributaria

Se concluyó que resulta imprescindible la reforma del Sistema tributario en los tres niveles, nacional, provincial y municipal, con la finalidad de reducir la presión tributaria que alcanza niveles imposibles de afrontar en condiciones competitivas y que, además, genera un incremento de precios perjudicial para todos los consumidores, incentivando la informalidad y la venta ilegal.

En ese contexto de apoyo a la reforma, consideramos que deben atenderse los siguientes efectos negativos para nuestra economía regional.

-Impuestos internos:

La modificación de la carga tributaria para el vino, espumantes y sidra, afecta, indebidamente, a nuestra castigada economía regional.

Se incrementa la imposición sobre sectores que proporcionan empleo en cantidades importantes y generan actividad económica de significación. No compartimos la argumentación de productos no saludables, por no ajustarse a los análisis realizados al respecto.

Tampoco compartimos el incremento a las bebidas con contenido de azucares, por afectar la demanda de la industria del jugo, habida cuenta de la grave situación que afronta el sector en el país.

Finalmente creemos que se deben exceptuar a las cervezas artesanales, de niveles de producción individual reducidos, con un desarrollo importante de productos regionales, de alta calidad.

También tenemos claro que todos estos artículos no ingresan en la categoría de no saludables ni tampoco son de característica suntuaria.

Esperamos el tratamiento de los impuestos provinciales y las gabelas municipales, manifestando nuestra esperanza de que se racionalice la presión fiscal en estas dos jurisdicciones.

2-Reforma laboral

Pretender continuar con normativas laborales de hace más de cuarenta años, en un mundo absolutamente dinámico en las características del empleo, olvidando la imperiosa necesidad de ser un país competitivo, cuando hemos perdido, en términos generales, condiciones de productividad esenciales para poder abastecer nuestro Mercado interno y a la exportación resulta de escasa visión de futuro para los propios trabajadores.

Apoyamos expresamente la reforma propuesta, en términos generales, planteando nuestra oposición a la derogación de las normas que contemplaban las asimetrías regionales, fundamentalmente la del Dto. 814/2001 y modificatorias.

Esta decisión implica afectar seriamente a economías regionales, beneficiando expresamente a zonas más desarrolladas y con menores costos logísticos de localización.

3-Autovía ruta 22

Apoyamos la propuesta de las Cámaras de Rio Negro que plantean la urgente construcción de una autovía en el tramo inconcluso de la Ruta 22, en lugar de la autopista proyectada y que se realice el correspondiente análisis y audiencia pública para la misma, ubicada por la zona de meseta externa a las poblaciones.

4-Costo energético

Hemos analizado en profundidad el costo de la energía en la región, concluyendo que continuamos con diferencias de precios de la misma que nos excluyen de competencia en todos los sectores electro intensivos, afectan severamente la actividad frutícola y generan costos excesivos en los otros sectores de la actividad económica.

No puede ser que nuestra región, productora de más de la mitad de la energía que se obtiene en el país, tenga una estructura de precios muy superior a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.