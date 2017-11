Quejas de vecinos de Saco Viejo por falta de servicios

(ADN).- Pobladores, emprendedores y propietarios de Saco Viejo se quejaron por la falta de atención del municipio de San Antonio, organismos provinciales y empresas de servicios, que impiden el desarrollo de villa turística que se encuentra sobre la costa atlántica, a pocos kilómetros del Puerto de San Antonio Este.

Entre sus reclamos, sobresalen el acceso al agua potable, la energía eléctrica y problemas medioambientales. Mediante un extenso comunicado, los vecinos expresaron:

“La urbanización de saco viejo se trata de un proyecto llevado a cabo por la sociedad anónima Saco Viejo S.A., el cual con el devenir del tiempo y sus avatares ha logrado consolidarse. A pesar de su consolidación como núcleo urbano, no logramos tener por parte del Estado municipal, ni de las empresas prestatarias de servicios, la atención que merecemos como ciudadanos de igual categoría que el resto del distrito de San Antonio Oeste. Con el correr del tiempo hemos ido recolectando información que nos demuestra que esta urbanización aún no se encuentra consolidada, y no es considerada, por diferentes reparticiones del nivel provincial y municipal, como así también por parte de las prestadoras de servicios, como un asentamiento regular.

Nos aquejan varios problemas, en primer lugar no contamos con un servicio de agua potable. El servicio que presta actualmente la empresa ARSA, es un servicio de agua cruda que proviene de un reservorio de agua que se encuentra en la ruta nacional número 3. Esto representa una problemática para la salubridad, ya que el resto de las localidades de la provincia cuenta en su planta urbana con distribución de agua potable, cosa que no pasa en Saco Viejo. Además de ello, la presión del suministro no es adecuada, ya que hace al menos cuatro años, en la rotonda de acceso al puerto de San Antonio Este, se encuentra una rotura que, al día de la fecha, no puede ser solucionado por la empresa distribuidora de agua, por no contar con los materiales adecuados. Esto hace que la presión que llega a la boca de entrada de la urbanización sea cuatro veces inferior a la normal.

Se han realizado varios reclamos respecto a este tema, pero no han pasado de las simples promesas. Se ha prometido algún sistema potabilizador, en el área cercana a la baliza que se encuentra en la ruta de acceso al puerto, pero hasta el día de hoy no hay siquiera presentado un proyecto.

También denunciamos la deficiente estructura de ingreso de agua a la red de distribución interna de Saco Viejo. Dichos reclamos no fueron atendidos por la empresa distribuidora de agua, ni por la municipalidad, ni por saco viejo S.A., razón por la cual fuimos los propios vecinos quienes con nuestros propios ingresos y con nuestras propias manos procedimos a adecuar la boca de entrada del suministro de agua a la urbanización, para poder contar con una presión suficiente para la provisión del servicio. Al día de la fecha nos encontramos reuniendo la documentación para solicitar a la empresa distribuidora de agua el reintegro de esos gastos.

Por último, cabe remarcar que la red de distribución interna de agua del barrio, al día de la fecha, no ha sido ni relevada ni declarada frente la empresa distribuidora de agua, con lo cual, dicha red de distribución, se encuentra en situación totalmente irregular.

Con idéntico problema nos encontramos respecto a la distribución de luz. En cuanto al servicio domiciliario solamente tienen garantizado el servicio de luz eléctrica la primera hilera de manzanas, pero no sucede lo mismo con la segunda hilera de manzanas, las cuales no cuentan con la posibilidad de obtener nuevos medidores, ya que por un cambio de normativa no se pueden efectuar más cruces de calles. La situación presenta una particular disparidad, en la cual los vecinos que antiguamente solicitaron los cruces de calle, cuentan con medidor, y los vecinos que no lo hicieron, no cuentan con la posibilidad de obtener la provisión del servicio eléctrico domiciliario hasta que no se efectúe la readecuación del tendido eléctrico. En este punto nos han informado que es la empresa Saco Viejo S.A. es la que tiene que efectuar toda la readecuación del sistema de distribución eléctrico. Al día de la fecha existen vecinos que hace más de dos años que vienen solicitando la provisión de servicio eléctrico domiciliario, y le ha sido sistemáticamente denegada por la empresa distribuidora de energía. Al día de hoy no tenemos por parte de la empresa Saco Viejo S.A. una respuesta definitiva con respecto al tema.

Un problema aún más grave tenemos con el alumbrado público, ya que según la empresa distribuidora de energía y la empresa Saco Viejo S.A., esa obra ya fue entregada al municipio local. La municipalidad de San Antonio oeste no ha cumplido con el mantenimiento del servicio de alumbrado público, y ha recibido por parte de la prestatarias del servicio reiteradas intimaciones a reparar partes, sino la integralidad, del servicio de alumbrado público, por representar un peligro inminente para residentes y transeúntes. La municipalidad de San Antonio Oeste ha consistentemente incumplido con esta intimación, lo que ha motivado que en el día de ayer, 9 de noviembre de 2017, la empresa distribuidora de energía decidiera retirar el medidor del servicio de alumbrado público y todas las bombillas de las farolas existentes en el lugar. La medida se entiende como justificada, ya que los cables del sistema de alumbrado público se encuentran soldados haciendo ineficiente la llave de corte de seguridad instalada tal efecto. Asimismo, todas las farolas que se encuentran en la línea de la costanera se encuentran caídas y con los cables expuestos, lo que expone a residentes y transeúntes a quedarse electrocutados en cualquier momento. Consultada que fuera la empresa distribuidora de energía, nos ha informado que el servicio de alumbrado público será restituido cuando la municipalidad ponga en regla todo el sistema, fecha hasta hoy incierta.

Tanto la readecuación del sistema de distribución eléctrica domiciliaria a cargo de Saco Viejo S.A., como la reparación y mantenimiento del sistema de alumbrado público a cargo del municipio de San Antonio Oeste, al día de la fecha, no cuentan siquiera con una fecha probable de realización, ni con un presupuesto afectado para su cumplimiento. Esto nos coloca en una situación de desigualdad entre los vecinos ya que hay algunos que tienen provisión de servicio eléctrico y otros no, y también nos coloca a todos los vecinos en pie de igualdad en una situación de extrema inseguridad al no contar con ningún sistema de alumbrado de las calles del barrio.

Por último cabe mencionar las situaciones medioambientales que se han suscitado con los pescadores artesanales que desempeñan su actividad justo enfrente al ingreso del barrio Saco Viejo. Como ciudadanos no tenemos ningún tipo de objeción a la realización de la actividad de pesca artesanal, y nos parece hasta cierto punto pintoresca, pero no podemos soslayar el gravísimo impacto ambiental que produce la actividad de los pescadores artesanales los que, en forma indiscriminada queman y tiran basura en la playa, hacen hoyos con sus tractores, derraman aceites minerales, abandonan trastos viejos y dejan restos de artes de pesca y de cajones esparcidos por todas partes. Tenemos en claro como ciudadanos que todo el que usa un espacio público debe mantener la higiene y el cuidado, esto es lo que pretendemos de los pescadores artesanales.

Pese los reclamos realizados y de la intervención de la Secretaría de Medioambiente y la Dirección de Pesca de la Provincia de Río Negro, no hemos obtenido una respuesta concluyente. Los pescadores artesanales siguen desempeñando su actividad justo enfrente al barrio de Saco Viejo, lo cual en sí no representa ningún problema, pero además siguen incumpliendo con todas las normativas medioambientales causando un daño irreparable a la naturaleza prístina existente en el lugar. Esta situación se agrava puesto que los pescadores artesanales no cuentan con una representación unificada, hecho que nos ha llevado a hacerles notar el destrato con el medio natural a cada uno pescadores artesanales, recibiendo como respuesta la más completa ignorancia.

Toda esta problemática considerada en su conjunto debe ser puesta a la luz de la normativa constitucional, provincial y municipal, las que nos obligan a pagar los impuestos municipales, y la provisión de los servicios públicos, aunque se presten en forma deficiente. Actualmente se paga la tasa de alumbrado barrido y limpieza, se nos está cobrando la provisión de agua cruda, y se nos cobra la provisión de servicio eléctrico domiciliario y el alumbrado público.

Ni siquiera pagando logramos obtener los servicios de un ciudadano de primera categoría. Hemos recibido respuestas de las más variadas, principalmente que la responsabilidad la tiene otro, o simplemente que Saco Viejo queda muy lejos. Todas estas situaciones nos mueven a realizar una campaña masiva de reclamos, y una campaña mediática a los fines de llamar la atención al gobierno provincial y municipal, y a las prestadoras de servicios, para que empiecen a cumplir con los deberes que le son propios, ya que estos ciudadanos pagamos puntualmente nuestras facturas y nuestros impuestos, y tenemos iguales derechos que cualquier ciudadano del resto de la provincia. El hecho de residir ocasionalmente o permanentemente en una villa turística no autoriza a ninguno de los anteriormente mencionados a tratarnos como ciudadanos de segunda categoría. Por lo tanto continuaremos con nuestro reclamo por la vía más pacífica posible, hasta que los plazos legales se agoten, etapa en la cual continuaremos con los reclamos por la vía judicial, solicitando oportunamente las sanciones que correspondan.

Estemos en época de elecciones o no vamos a continuar con la campaña en los medios de comunicación para lograr que se nos atienda como ciudadanos de primera categoría”.