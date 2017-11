Qué pasa con la reforma previsional y el blanqueo de aportes en Río Negro

El debate sobre la reforma previsional propuesta por el gobierno de Mauricio Macri, alertó sobre la vigencia del decreto 664 del gobernador Alberto Weretilneck, acordado con UPCN, que permite blanquear en cuotas el pago en negro de diversos itmes salariales del Estado, con el propósito de acogerse a los beneficios jubilatorios.

El nuevo sistema propuesto por el gobierno nacional también pone el ojo en las cajas provinciales de previsión, y si bien Río Negro transfirió el sistema hace años, el decreto rionegrino reconoce en si mismo una evasión en aportes y contribuciones y que ahora se pretende subsanar

La pregunta es si seguirá vigente este sistema de blanqueo de aportes de los empleados para poder jubilarse, con sus mejores ingresos. También entraría en debate la formula que fije el haber jubilatorio, que ahora es el promedio de los últimos diez años de aportes

El decreto 664 se dictó para atender la necesidad de los agentes que se encuentran en condiciones de jubilarse y establece un régimen voluntario de regularización de aportes y contribuciones a la Seguridad Social “sin afectar la previsibilidad financiera de la provincia”.

Asimismo, el Consejo Provincial de la Función Pública y Reconversión del Estado mediante Acta N° 01/2015 dispuso que el Poder Ejecutivo Provincial se compromete a regularizar los aportes y contribuciones correspondientes a los conceptos no remunerativos contenidos en los haberes de los agentes activos del Poder Ejecutivo Provincial desde la vigencia de la Ley N° 4640, no comprendidos en regímenes especiales tales como Policía, Penitenciarios, Docentes, etc., que estuvieren en condiciones de jubilarse y que efectivamente comprometan su voluntad de hacerlo.

Los aportes adeudados por el personal involucrado en esta operatoria son abonados íntegramente por el empleador y son detraídos periódicamente (previo acuerdo expreso por parte del agente) de los haberes jubilatorios futuros a percibir. A fin de facilitar el ingreso al presente régimen los aportes previsionales adeudados por el personal involucrado serán abonados íntegramente por el empleador y posteriormente, deducidos periódicamente previo acuerdo expreso por parte del agente, de los haberes a percibir jubilatorios.

Los aportes y contribuciones previsionales a regularizar son los que se generaron desde abril de 2011 en adelante, en función de la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 4640.