“No la estoy pasando bien”, dijo el intendente de Catriel sobre su salud

“Hoy vivo el día a día, es un momento crítico, he pasado la fase aguda de la diverticulosis que tengo”, explicó el intendente municipal de Catriel, Carlos Jhonston, quien en un reportaje de Radio Alas de esa localidad, se refirió a la enfermedad que padece desde hace un tiempo y lo tuvo fuera de sus funciones por dos semanas. Anticipó también que estará por algunos días más con profesionales médicos en Buenos Aires, para saber con certeza cuál es su estado de salud,

En diálogo con Radio “Alas” y ante innumerables versiones sobre su real estado de salud, Johnston habló sobre la enfermedad que demandó que tomara quince días de licencia, y que lo obligará a ausentarse por algunos días más para realizarse otros estudios complejos. “Hoy vivo el día a día, no pienso mucho a futuro, todavía falta un estudio más, por ahora me he reintegrado, los médicos me recomiendan que siga en actividad mientras pueda”, señaló el jefe comunal de Catriel.

“No la estoy pasando bien, es un momento crítico, he pasado la fase aguda de la diverticulosis que tengo, probablemente tenga que seguir ausentándome varios días más para resolver estas cuestiones y poder volver con todas las ganas para seguir administrando esta municipalidad”.

Jhonston indicó que “me siento bien anímica y físicamente, pero estoy pasando por un momento difícil” y adelantó que “vamos a ir informando a la comunidad de cómo va a estar mi cuadro de salud, que seguro va a ir mejorando de a poco, pero va a llevar su tiempo” y explicó que “ahora tengo un problema bastante complejo, falta un estudio, de ahí lo más probable es que viaje a Buenos Aires a un centro de alta complejidad, para no errarle, es la vida, la salud es lo más importante de la persona”.

“Debo destacar que me llamó el gobernador Alberto Weretilneck, que está a disposición de cualquier cosa que me haga falta”, expresó el Intendente Jhonston.