Maldonado. “No está cerrada la causa de muerte”

El juez Gustavo Lleral, a cargo de la investigación por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, volvió a desmentir versiones periodísticas al sostener que “no está cerrada la causa de la muerte” del joven de 28 años y reiteró el pedido de “paciencia” hasta que se tenga el informe pericial completo de la autopsia realizada sobre el cuerpo. “Lamentablemente se habla mucho del caso y, muchas veces, sin saber”, apuntó el magistrado de la causa, que también negó que la fiscal Silvina Ávila haya solicitado un cambio de carátula.

Lleral, en diálogo con radio La Red, lamentó las versiones periodísticas puestas a circular que ya dan por cerrado que Santiago murió por ahogo y señaló que él no puede “adelantar ni confirmar esos rumores”. “No está cerrada la causa de la muerte porque está pendiente de conclusión con los resultados de la autopsia”, explicó el magistrado e insistió: “Hay que ser paciente, los hechos tienen que verificarse”.

El magistrado, ante la consulta del periodista Luis Novaresio, señaló que como juez “no puede tener una hipótesis preferida” y señaló: “Ya tenemos un plafón de prueba que es la muerte de Santiago Andrés Maldonado. A partir de ahí, todas las hipótesis están abiertas”.

“Hay que probar los hechos”, insistió el juez explicando lo obvio y recordó que tras la realización de la autopsia el viernes 20 de octubre había que esperar dos semanas para la realización de los estudios complementarios. “Estamos en término”, señaló. En ese tono, Lleral indicó que los estudios complementarios comenzarán a llegar esta semana al cuerpo médico forense de la Corte y deberán ser estudiados por todos los peritos, por lo que consideró que “el informe pericial completo estará esta semana o la próxima”.

El magistrado también desmintió otra versión periodística respecto de un supuesto pedido de la fiscal Silvina Ávila para modificar la carátula de la causa, que hasta el momento tramita como “desaparición forzada”. “No hay ningún pedido concreto de cambio carátula”, afirmó Lleral y agregó: “Tampoco la carátula de un expediente modifica los hechos”.

“Me llama la atención la falta de sensibilidad social, me preocupa la utilización de este suceso lamentable para la familia”, lamentó el magistrado y consideró que “uno no puede ser cerrado a estas situaciones que se viven socialmente: preguntémonos qué nos pasa”. En ese sentido, Lleral consideró que en la vertiginosidad informativa “todos utilizan los temas y este caso no se escapa”.

Por otra parte, el juez también se refirió al pedido de la fiscal Ávila de tomar declaración al denominado “Testigo E”, un integrante de la comunidad mapuche, cuya declaración bajo reserva de identidad fue presentada ante la CIDH por la ONG Naturaleza de Derechos, pero que tras el hallazgo del cuerpo el diario Clarín difundió la versión de que se trataba de un integrante de la comunidad mapuche quien había llamado al juzgado para informar sobre la presencia del cuerpo de Santiago en el río Chubut.

Esa versión fue desmentida por Lleral, quien ahora confirmó que hizo lugar al pedido de la fiscal para que el testigo puede declarar en el marco de la investigación judicial e incorporar su testimonio al expediente. “He pedido la averiguación de datos de una persona y verificaremos si es el testigo del que todos hablan”, indicó.

En tanto, el juez confirmó que mantiene “el diálogo con la comunidad” del Pu Lof de Cushamen, en Esquel, y resaltó que la conflictividad con los poderes del Estado “viene desde hace años y no es estrictamente por este caso”.