La CAME respaldó las reformas que impulsa Macri

El presidente de Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Fabián Tarrío, expresó el apoyo a la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional, ya que “incluye medidas que tienden a disminuir la litigiosidad”. También valoró el plan fiscal que “proyecta reducir el costo fiscal, dando un alivio al sector productivo e incentivando la reinversión de utilidades”.

Tarrío recibió ayer en la sede de la CAME a los ministros de Trabajo, Jorge Triaca; de Hacienda, Nicolás Dujovne y de Producción, Francisco Cabrera, quienes expusieron ante el comité de la Confederación, formado por dirigentes pymes de todo el país, el plan de reformas laboral, tributario y fiscal.

El titular de la CAME destacó las medidas como la devolución anticipada de saldos a favor de IVA para inversiones, el mínimo no imponible para contribuciones patronales, el Impuesto al Cheque a cuenta de ganancias, el gravamen a la Renta Financiera y la menor tasa del Impuesto a las Ganancias para utilidades reinvertidas.

“Las pymes apoyamos las reformas, aunque naturalmente creemos necesario discutir el Decreto 814/01 que se reemplaza por un régimen menos beneficioso para compensar las desventajas de los empresarios en el interior del país, la prohibición de acordar sumas no remunerativas en las Convenciones Colectivas de Trabajo y las subas de impuestos internos”, señaló Tarrío. Y agregó: “Veríamos con agrado que en el texto difundido se haga mención a políticas diferenciadas orientadas a las pymes y a las provincias fronterizas que enfrentan en la actualidad un problema de competitividad, e inquieta el impacto sobre las economías regionales”.

La CAME emitió una visión de las reformas que presentó el presidente Mauricio Macri, desde la perspectiva de las Pymes:

-Reforma Laboral: “La cuestión laboral merece el reconocimiento que otorga la posibilidad de crear empleo en un ámbito de respeto hacia el trabajador, pero es tan amplia y fundamental para los sectores involucrados en ella, que necesita que la discusión sea entre los protagonistas del sector del trabajo y los empresarios conjuntamente con el gobierno y el poder legislativo”, sostuvo el presidente de CAME, Fabián Tarrío.

-Algunas consideraciones de las reformas: “Estamos de acuerdo con las medidas incluidas que tienden a disminuir la litigiosidad laboral (termina con la responsabilidad solidaria por servicios subcontratados, ante la falta o incorrecta registración de un empleado se abonaría la multa directamente a organismos de Seguridad Social en lugar de al demandante, lo cual apunta contra la industria del juicio, etc.), las que impulsan el blanqueo laboral y las referidas al nuevo cálculo de indemnización por despido. Veríamos con agrado que además del fomento del empleo juvenil se incluyan beneficios para fomentar la toma de personal de mayores a 50 años”.

-Reforma Tributaria: “Respecto al anteproyecto de ley sobre Reforma Fiscal, CAME expresa que en general las medidas permiten incentivar la producción, aunque algunas de ellas merecen un debate más profundo y con activa participación de los sectores involucrados de todo el país”, sostiene Tarrío.

-Algunas consideraciones de las reformas: “Resaltamos que es un proyecto que tiende a reducir costo fiscal, entre distintos tributos y Contribuciones Patronales dando un alivio al sector productivo. Asimismo, es una de las pocas ocasiones en que se instrumenta gravar la Renta Financiera, reiteradamente solicitada por nuestra entidad. Sus puntos sobresalientes es que incentiva la reinversión de utilidades mejorando la inversión y la competitividad como vía de crecimiento y equilibrio macroeconómico. Desde el Pacto Fiscal firmado en el año 1993 no se aborda en la discusión impuesto provinciales, especialmente el Impuesto a los Ingresos Brutos, resaltando su regresividad y efecto en cascada en la economía”.

-Otras consideraciones: “Se grava la renta financiera: es una medida que venía siendo solicitada por CAME y le daría equidad al sistema tributario. Cabe aclarar que se debe monitorear su posible impacto en la tasa de interés que pagan las pymes y en la disponibilidad de financiamiento. Se reduce el impuesto a las ganancias para utilidades reinvertidas: También impulsada por CAME, pero su efecto se verá a largo plazo porque la baja es gradual. Sería interesante se efectúe a corto plazo. Devolución anticipada de saldos a favor de IVA para inversiones: resaltamos la importancia de una medida que fue una demanda histórica de CAME para todos los saldos acumulados, ya que en el régimen vigente generaba fuertes costos financieros su no devolución. Pero lamentamos que no se haga mención de la devolución de saldos a favor de diversos impuestos nacionales que las pymes venimos acumulando desde hace años, y que además en muchos casos, no permiten una compensación entre impuestos, y menos aún con conceptos de seguridad social -y que tampoco tienen actualización alguna- a diferencia de las deudas impositivas de las pymes con el fisco. Mínimo no imponible para contribuciones patronales: buena medida, reduce el costo laboral de la pequeña y mediana empresa, pero su efecto es gradual.

-Impuesto al cheque a cuenta de ganancias: “Excelente medida ya implementada a través de la Ley Pyme en un 100% para micro y pequeña; y el 50% para mediana tramo I. CAME propicia que sean incluidos los monotributistas, que como no pagan ganancias, no pueden deducirlo. Subas de impuestos internos: hay que analizar especialmente el impacto de estas medidas en las producciones artesanales de cervezas y bebidas alcohólicas como aguardientes. Por otra parte, preocupa el impacto en el NOA si se apunta contra el azúcar (que podría ser sustituido por otros insumos)”.