En Río Negro se pueden inscribir Sociedades por Acciones Simplificadas

Río Negro pone en marcha, a partir del 1 de diciembre, la inscripción para Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S. con destino primordial para emprendedores, pymes y microemprendimientos y también para todo tipo de empresas. De esta manera la provincia se suma a este nuevo sistema ya vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros estados nacionales, que implica un cambio en el modelo del Derecho Societario, pudiendo convertirse en un futuro cercano en la Sociedad Comercial por excelencia, haciendo caer en desuso a las tradicionales Sociedades Anónimas y Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Todas las resoluciones, instructivos y modelos se encontrarán disponibles a partir del lanzamiento de la Pagina Oficial de la Inspección General de Personas Jurídicas, el martes 28 de este mes, en www.personasjuridicas.rionegro.gov.ar

La presentación de este modelo tuvo lugar ayer en el Salón Gris de la Casa de Gobierno y estuvo a cargo del ministro de Gobierno, Luis Di Giácomo y el director de la Inspección General de Personas Jurídicas, Martín Mena, organismo que tendrá a su cargo la implementación de las inscripciones de ñas S.A.S que tienen además como sello distintivo, que el trámite se realiza en 48 horas siendo un gran beneficio para todas las empresas.

Por su parte Martín Mena explicó a esta agencia sobre las principales características de este nuevo sistema, cuya inscripción se hace por medios electrónicos, con un modelo fijo en forma inmediata, donde los socios pueden ser personas humanas o jurídicas, unipersonal o pluripersonal, con un capital mínimo y no máximo. Tendrán un objeto plural, organización interna abierta a libres estipulaciones, fiscalización interna no obligatoria, no presentación de estados contables al Registro Público, registros digitales. no sujeta a contralor estatal y con obtención de CUIT en 24 horas.

Este instrumento para los emprendedores y PYMES, es sencillo en su constitución, abrevia los plazos de inscripción y permite economía de costos, a la vez que evita la fuga de pequeños emprendedores, Pymes y capitales inversores que, por la facilidad del tramite en Capital Federal, se trasladen allí para lograr la inscripción, importando potenciales perdidas en materia de recaudación para la Provincia.Además, permite a los administrados mantener el domicilio real de su actividad, evitando tener que recurrir a una “simulación” del mismo para inscribir la sociedad en otra jurisdicción que si lo haga.

Por otra parte la agilización en los trámites de inscripción de las S.A.S, permite una economía procesal ya que una inscripción en la Inspección General de Personas Jurídicas de Río, en formato papel -mientras avanza la modernización del sistema- de una SRL es de 30 días y de una SA, de 40 días, mientras que una Sociedad por Acciones Simplificadas se inscribe en 48 horas.