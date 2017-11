De Ocampos a Doñate: “sin retorno al autoritarismo”

(ADN).- El legislador Jorge Ocampos salió al cruce del diputado nacional Martín Doñate. Fue después que el dirigente del Frente para la Victoria criticara la defensa que hizo el gobierno provincial de las medidas anunciadas por el presidente Mauricio Macri. ¿Le abrió la puerta a Weretilneck?.

“El diputado Doñate tiene el atrevimiento de aconsejar al gobierno provincial que no acompañe al gobierno nacional en el debate sobre su plan de reformas estructurales porque, según él, sería un camino sin retorno”, comenzó el legislador de Cambiemos. “Quiero decirle a Doñate que sin retorno es el camino de Boudou, Jaime, López, De Vido y tantos y tantas otros y otras desde la cárcel”, agregó.

Ocampos abundó: “sin retorno es la decisión mayoritaria del pueblo argentino que hace apenas una semana, rechazó la vuelta al populismo conservador disfrazado de ‘nacional y popular’”. “No vamos a volver al unitarismo autoritario, que en vez de consultar y debatir medidas con los Gobernadores pretendía disciplinarlos repartiendo arbitraria y discrecionalmente los fondos y las obras que después no se terminaban”.

El legislador aseguró que “los argentinos tampoco queremos retornar a las cadenas nacionales utilizadas para profundizar las divisiones, agraviar y denostar a los que pensaban diferente”. “Elegimos no retornar a la década perdida que pese al ‘viento de cola’ nos dejó treinta por ciento de pobres. No vamos a aceptar el regreso a la manipulación de las organizaciones de Derechos Humanos que desembocó en el bochorno de los ‘sueños compartidos’. La ciudadanía no va a permitir el retorno a la destrucción de las estadísticas públicas ni el regreso a la política de ajuste y a través de la inflación que llevó adelante Kicillof”, dijo Ocampos.

Ocampos afirmó: “los ciudadanos no queremos volver al mundo cerrado de Venezuela e Irán y a la vez pagarle al contado al Fondo Monetario Internacional. Los ciudadanos de la Argentina no retornaremos a un país en el que nada se sabe de la muerte de un Fiscal Especial de la República. No queremos volver a la manipulación partidaria de Jueces y Fiscales ni al desconocimiento de los fallos de la Corte Suprema de la Nación. No vamos a regresar a los escraches ni a las parodias de ‘juicios populares’ contra los periodistas”.

Y subrayó que tampoco tiene retorno “el combate contra el narcotráfico, los ‘Caballo’ Suarez, los ‘Pata’ Medina y todas las mafias que se enseñorearon y crecieron durante el Gobierno anterior. No hay vuelta atrás en el camino del diálogo honesto y abierto con todos los sectores. No hay retorno del lugar de respeto irrestricto a la Constitución, las instituciones de la República y especialmente a la independencia de poderes. No hay regreso desde la inserción de nuestro país en el mundo y el reconocimiento internacional. No hay retorno de la decisión de luchar implacablemente contra la pobreza y la marginalidad. No vamos a volver de la transparencia en el manejo de las cuentas públicas. No regresaremos de la lucha por un medio ambiente sustentable y la sanidad de nuestros ríos”.

Finalmente Ocampos expresó: “quiero decirle al diputado Doñate y a todos los rionegrinos que está muy bien que el gobernador Weretilneck tome, sin retorno, el camino virtuoso de la República y la democracia”.