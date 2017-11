Condenan a policías por allanamiento ilegal en la causa de Lucas Muñoz

El tribunal unipersonal a cargo del Juez Marcelo Barrutia, condenó a Maximiliano Julián Morales y Luis Daniel Irusta, a la pena de dos años de prisión en suspenso, como responsables del delito de “Allanamiento Ilegal”, del lugar de residencia del oficial Lucás Muñoz. En su sentencia el magistrado destacó que “ha quedado flotando un pacto de silencio y una cadena de encubrimiento que tiene que ver con la causa madre, que es la desaparición y posterior homicidio de Lucas Muñoz”. Por ello ordenó que estas audiencias sean remitidas a la causa principal, para su debida consideración.

El magistrado dictó sentencia luego de escuchar la formulación de alegatos de la Fiscalía y de los defensores particulares.Se tuvo en cuenta las situaciones colaterales y la peligrosidad de la conducta desplegada y la pena aplicada también comprende inhabilitación para desempeñarse como empleados policiales o pertenecer a cualquier fuerza de seguridad por el mismo término.

Asimismo y como se trata de una prisión en suspenso, el Juez ordenó pautas de conducta, entre ellas, fijar domicilio, someterse al control del Patronato de presos y liberados, y realizar un curso, teórico práctico obligatorio respecto del capítulo 2 de los artículos 151 y 152 del Código Penal. Deberán realizar un trabajo con la Escuela de Policía y la Facultad de Derecho, a la vez que fueron notificados que en caso de incumplimiento de alguna de estas pautas, la sentencia en suspenso será revocada. Se ordenó también que las copias de las audiencias grabadas sean remitidas a la Fiscalía y se incorporen a la causa en la que se investiga el secuestro y homicidio de Lucas Muñoz.

La sentencia fue dictada de manera inmediata posterior a la formulación de alegatos oportunidad en que la Fiscalía solicitó dos años de prisión en suspenso y los defensores particulares solicitaron la absolución de ambos imputados.

La sentencia señala que los comisarios que declararon sostuvieron que nunca autorizaron u ordenaron ingresar en la habitación. Si pueden haberles dicho “vayan a buscarlos”. En este contexto el Juez señaló, por un lado, que dos oficiales no pueden excusarse de no tener conocimientos tan elementales y por otro indicó que el origen de este delito está en frenar los abusos . “Nadie puede abordar la intimidad. Nadie puede ingresar en el domicilio. Es un delito grave. Es agravado en este caso al ser funcionarios policiales” .Como caso excepcional se puede admitir el ingreso a una vivienda sin autorización en casos de estragos, incendios, etc. La norma señala claramente la existencia de una orden de un juez y fundada.