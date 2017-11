Carrió sin bozal. “Moyano tiene que estar preso”

(ADN).- Elisa Carrió había anunciado que después de las elecciones se quitaba el bozal mediático, y cumplió. Hoy emitió una batería de tuits y apuntó contra Hugo Moyano, Aníbal Fernández, el banquero Brito y el ex jefe de la AFIP Echegaray.

También habló de Margarita Stolbizer, la izquierda y le hizo un pedido al jefe del bloque de senadores del PJ, Miguel Pichetto.

Lilita, en su cuenta de la red social, disparó: “que De Vido esté preso ni yo lo puedo creer. De Vido nunca se imaginó estar donde está. Esto es un castillo de naipes y se está cayendo carta por carta”. A la diputada no se le escapó el caso Boudou: “Si Vanderbroele se arrepiente en serio caen Brito y un montón mas”.

“Moyano tiene que estar preso y ojalá caiga el delincuente de Echegaray” tuiteó, y cargó contra Aníbal Fernandez al pedir que “deje de transferir sus bienes”. Y hasta se dio el lujo de enviar un mensaje al jefe de la bancada peronista: “Vamos Pichetto! hay que sacar la ley de extinción de dominio”.

Izquierda

Carrió se refirió al exabrupto en la Cámara de Diputados: “En el Congreso me excedí, pero no me arrepiento. No puede ser que se usen ocho horas en la sesión y no se trate la Ley de Alimentos. No quiero usar más la palabra progresista”.

Y habló de la líder del GEN: “No tengo nada contra Margarita Stolbizer, somos muy distintas. Yo estuve con todos los progresistas, creí en serio que luchaban contra el hambre, pero hay sectores políticos que necesitan pobres para su existencia”.

“La izquierda es bella, pero inoperante. La izquierda no hace denuncias porque tienen planes sociales. A mi no me corren por izquierda los ladrones”, remató.