Carrió comparó a Macri con Alfonsín y desató la furia de radicales

Elisa Carrío comparó la exposición del presidente Macri en el CCK, con el emblemático discurso que Raúl Alfonsín formuló en Parque Norte en 1985. La diputada escribió en una serie de twits que “la diferencia con el Parque Norte de Alfonsín es que Mauricio Macri no sólo tiene voluntad sino que ama la acción política”.

También surgieron respuestas desde el radicalismo, al sostener Carrió que ahora que terminaron las elecciones “se podía sacar el bozal”.

Mujeres radicales de Río Negro respondieron a Carrió, que -dijeron- “desnudan” el perfil frívolo de la diputada.

Señalan que “con la misma liviandad con que se refirió al caso Maldonado ahora socava la imagen del político de mayor crédito de los últimos años, a quien todos los argentinos le debemos la fortaleza moral para liderar la recuperación de la democracia después padecer la noche más negra de los argentinos” y agregan que “el poder que brinda la cercanía con el Presidente o el contundente respaldo obtenido en la urnas en todo caso debieran generar obligaciones y una de ellas es el respeto”.

“Mujeres del radicalismo de todo Río Negro lamentamos que otra mujer subalternice la memoria de un líder político respetado y querido por millones de conciudadanos y que simboliza para siempre y para casi todos, la decisión de un NUNCA MAS en nuestra Nación”, indican en un comunicado.

También la nieta de Alfonsín, Rocio Alconada Alfonsín criticó duramente a Carrió por reconocer que mintió en campaña, quien aseguró que ya se podía “sacar el bozal” en referencia a la contundente victoria que logró en las elecciones generales de octubre.

En diálogo con Radio 10, Rocio manifestó que le “preocupa que (Carrió) enarbole la bandera de la democracia” y confiese que no hablaba honestamente: “Hay que decir la verdad siempre, no mentir para que me voten, eso no es ser honesto”.

“Si se saca el bozal, que también diga que antes mintió”, le reprochó la nieta del Alfonsín, y destacó que “es agraviante que cambie lo que dice”.

Sobre la convivecia de la UCR con el PRO, en Cambiemos, señaló que “hay radicales como Negri o Morales que están en un papel muy difícil” ya que “no pueden, por un sentido de la responsabilidad, salir a patear el tablero”, pero calificó de “mamarracho” a José Corral, presidente del partido a nivel nacional.

“La Argentina está tan mal que parece que lo único que está mal es robar, cuando tendría que ser algo de lo que se parte. Si se es mentiroso, no sirve tampoco”, expresó la nieta de Raúl Alfonsín y si bien admitió que respeta a Elisa Carrió, destacó que se comporta como una diva. (Crédito Web)