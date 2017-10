“No voy a permitir que falte el gas el invierno que viene”

El intendente Bruno Pogliano acordó ayer en Buenos Aires la finalización del gasoducto en El Bolsón. Con la terminación de la planta reguladora y gasoducto para alimentar a la localidad, se dará abastecimiento óptimo y se podrá garantizar a los vecinos el servicio pleno durante el próximo invierno.

La finalización de los trabajos fue acordada ayer en la sede de “Camuzzi Gas del Sur” en la Capital Federal, mediante un encuentro entre autoridades de la empresa; el ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, Carlos Valeri; la empresa ejecutora y el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano.

“La obra original está paralizada hace más de tres años luego de que el Gobierno nacional dejó de enviar los fondos a la anterior gestión municipal a cargo de Ricardo “Kaleuche” García”, explicó Pogliano.

Pogliano resaltó además que fue de suma importancia este acuerdo, el cual permitió “a través del Gobierno provincial, de nuestro Gobernador Alberto Weretilneck y el ministro Valeri, destrabar esta situación y poner en marcha una obra que es de vital importancia no sólo porque los vecinos podrán disponer de un servicio sin cortes, sino porque además si no se termina no podrá conectarse al gasoducto cordillerano”.

Por su parte Valeri destacó que “por decisión del gobernador Alberto Weretilneck, el Gobierno provincial, junto al intendente Pogliano se reactivará la obra para que en el próximo invierno se puedan abastecer normalmente los hogares”.

Finalmente se acordó la evaluación de cómputo y presupuesto, y la elaboración de un diagnóstico técnico por parte de la empresa contratista a fin de evaluar los trabajos pendientes y el plazo de finalización.