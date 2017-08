Odarda quiere parques eólicos en Sierra Grande

Magdalena Odarda anunció en Bariloche que este semana presentó en el Senado de la Nación un proyecto creando un fondo específico para el desarrollo de emprendimientos eólicos en Sierra Grande.

Explicó la candidata a diputada nacional por la CC-ARI que en el 2015 “propusimos en el Senado un proyecto para alcanzar en 2050 el 100% de la generación de energía eléctrica en base a fuentes limpias”.

Magdalena Odarda, en su vivita a Bariloche, ratificó su rechazo a la instalación de la quinta central nuclear en la Patagonia y destacó que “lamentamos que el subsecretario Julián Gadano no haya respondido ninguno de los argumentos que hemos planteado contra la instalación de la central nuclear china en Río Negro. Semejante silencio no hace más que confirmar nuestra posición. Es una falta de respeto a los rionegrinos no responder a nuestros cuestionamientos”.