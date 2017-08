NE: Oficialización, Plenario y llamado a internas

(ADN).- Finalmente, el espacio kirchnerista que a nivel nacional conduce Martín Sabbatella, fue reconocido oficialmente por la Justicia Electoral rionegrina. Este finde semana, Nuevo Encuentro reúne su Plenario e hizo el llamado a elecciones internas para elegir sus autoridades.

Este sábado, Nuevo Encuentro realizará su primer Plenario provincial luego de su reconocimiento como partido político. Será en Cipolletti y se prevé la realización de un acto de cierre con la presencia de los precandidatos a diputados nacionales del Frente para la Victoria.

“Estamos orgullosas y orgullosos de la construcción de una nueva alternativa política en Río Negro, porque lo hemos hecho con la convicción de que es posible defender los intereses de las mayorías fortaleciendo la política” expresaron desde la Mesa de Acción Política, integrada por Leandro García, Laura de la Rosa y Matías Chironi.

En relación a las elecciones PASO resaltaron que el desafío del presente es “reconstruir una mayoría parlamentaria que permita poner freno a un gobierno nacional que está haciendo estragos en el entramado social y productivo de nuestro país”.

“Tenemos grandes expectativas de que el electorado rionegrino comprenda que así no vamos bien y así no se puede seguir. El contexto nacional no es para nada distinto al que viven y sufren miles de rionegrinos” agregaron.

Advirtieron que lo que plantea la líder de nuestro proyecto político, Cristina Fernandez de Kirchner, es exactamente lo mismo a lo que ocurre en nuestra provincia y por ello “para nosotros Unidad Ciudadana en Río Negro es el Frente para la Victoria”.

En referencia al partido, informaron que se avanzará en la conformación de la Mesa de Conducción Provincial con una representación regional equilibrada y algo novedoso “la representación equivalente de género”. Las primeras elecciones partidarias serán el sábado 2 de septiembre.

“Nuevo Encuentro se plantea como una de las expresiones políticas del Kirchnerismo en Río Negro. Es una herramienta en construcción y con fuerte identidad. Ni la única, ni la primera, ni la última” concluyeron.

Elecciones

La Junta Promotora del partido provincial Encuentro por la Democracia y la Equidad convoca a sus afiliados a votar en la elecciones partidarias internas a realizarse el día sábado 2 de septiembre en el horario de 08,00 hs a 18,00hs. Se elegirán los siguientes cargos: Mesa de Conducción Provincial (12 miembros titulares y 7 miembros suplentes); Mesas Locales (7 miembros) en las localidades de Allen, San Carlos de Bariloche, Cinco Saltos, Catriel, Choele Choel, Cipolletti, El Bolsón, Fernández Oro, Villa Regina, Río Colorado, General Roca, San Antonio Oeste y Viedma; y Delegados a la Asamblea General (29 delegados titulares y 29 delegados suplentes) en representación de las citadas localidades.

Cronograma electoral:

31 de julio de 2017: Habilitación para la presentación de Lista de Candidatos.

18 de agosto de 2017: Vence el plazo de presentación de Listas y Avales de Candidatos ante la Junta Electoral Provincial Provisoria en la sede del EDE Viedma sito en Brown 18 de la ciudad de Viedma.

25 de agosto de 2017: Presentación del modelo de Boletas ante la Junta Electoral Provincial Provisoria en la sede del EDE Viedma sito en Brown 18 de la ciudad de Viedma.

2 de septiembre de 2017: Acto de Elecciones Internas en las sedes que oportunamente informe la Junta Electoral Provincial Provisoria en el horario de 08,00hs a 18,00hs. Escrutinio Provisorio.

5 de septiembre de 2017: Escrutinio Definitivo.