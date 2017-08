Las CTA y movimientos sociales se suman al #22A

Como estaba pautado desde hace dos meses, el movimiento obrero marchará este martes a Plaza de Mayo para demostrar su descontento por las políticas de Mauricio Macri. La CGT, las dos CTA y diversos movimientos sociales confluirán en reclamo por trabajo, contra los despidos y ante una eventual reforma laboral. Omar Plaini, de la CGT, y Hugo Yasky, titular de la CTA de los trabajadores, se refirieron a la convocatoria que tendrá lugar en 72 horas.

Para el titular del gremio de canillitas “es importante seguir insistiendo, la conflictividad social se ve todos los días y hay mucha gente que la está pasando mal”. Recordó también que “ya hicimos un paro y dos movilizaciones” y afirmó que los sindicalistas no son “obstruccionistas”, al tiempo que planteó: “Queremos un cambio de rumbo.”

Por FM La Patriada, el gremialista aseguró además que “la marcha no estuvo nunca en duda y fue ratificada el miércoles. No permitiremos la flexibilización laboral ni la reforma provisional, defendemos una jubilación digna”.

En tanto, Yasky estimó en la misma emisora que “esperamos una movilización nutrida, que sea contundente en sus definiciones”. Adelantó que en el acto se exigirá la aparición con vida de Santiago Maldonado, el joven desaparecido en Chubut desde el primer día agosto. También dijo que “vamos a reclamar paritarias libres y que se respete la ley de empleo que en su momento aprobó el Congreso”. Recordó que la desocupación llegó al 11 por ciento en zonas del Conurbano y consideró que “hay un intento de promover una reforma laboral, que significa bajar el costo salarial de los derechos de los trabajadores”.

A su vez, Plaini aseguró que la CGT no ha sido indiferente a las políticas del Gobierno y que ha sufrido los embates de Macri desde que asumió. “Presionan a sindicalistas, intervienen gremios como el SOMU y no lo normalizan, intervienen mi sindicato y se van a los 35 días porque no actuaron conforme a derecho, vetan la ley que prohíbe despidos por 180 días, no respetan un acuerdo con empresarios para preservar puestos de trabajo, presionan a jueces que avalan la paritaria bancaria y dicen que en el siglo XXI no se puede tener convenios del siglo XX”, enumeró.

Ambos líderes sindicales coincidieron en que “dos terceras partes del electorado no acompañan este modelo”, en relación a los resultados de las PASO. Para Yasky, el Gobierno “festeja con triunfalismo cuando perdió en 14 de 24 provincias, incluyendo las dos más importantes, Buenos Aires y Santa Fe, que reúnen al 48 por ciento del electorado”. Y calificó como “bochorno” el festejo anticipado de Cambiemos por los resultados en la provincia de Buenos Aires.

En opinión de Plaini “vimos una elección para elegir candidatos” y de cara a 2019 “tenemos que aglutinar fuerzas del campo nacional y popular para presentar una propuesta que entusiasme al pueblo argentino”, sin dejar de lado a “otros actores sociales y sindicales que se sumen”.

En el mismo sentido, Yasky estimó que “hay un peronismo que va camino de ser fagocitado por este gobierno, el de (Juan Manuel) Urtubey, (Juan) Schiaretti, así como ya se fagocitaron a la UCR”. También consideró que triunfos del macrismo como en San Luis “obedecen más a realidades locales que nacionales”, que “no hay subestimación del Gobierno de parte nuestra”; y calificó como “delirio” el hecho de que “dicen que van a gobernar 20 años”, en relación a una frase de María Eugenia Vidal.

Finalmente, Plaini relativizó críticas por la supuesta lentitud desde la CGT para reaccionar a las políticas del Gobierno. “Si nosotros tuviéramos la certeza de que con una medida de fuerza se resuelven los problemas, ¿creen que no lo haríamos?”.