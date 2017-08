Cómo justificar la no emisión del voto

La Secretaría Electoral Nacional recordó a los electores que la votación de mañana, en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Oblogatorias (PASO), es de carácter obligatorio y en el caso de no poder emitir el voto, por motivos de viaje o salud, Deberan informar la no emisión de voto. Podrá justificarse la no concurrencia a votar de tres maneras:

a) Ingresar en www.electoral.gov.ar en la sección Registro de Infractores. Ingresar DNI y cargar la constancia o certificado que justifique no haber podido votar. La constancia deberá ser digitalizada y estar en formato PDF.

b) Deberan enviar por Correo Argentino, de manera gratuita, un sobre la fotocopia del DNI y constancia policial, o certificado médico, o copia de pasajes de avion u omnibus, a la siguiente dirección: Secretaría Electoral Nacional, San Martín 189, (8500)-Viedma-R8500AFC.

c) Con un scanner o una cámara de fotos (con imágenes legibles y claras) digitalizar el DNI y la constancia policial, o certificado médico, o copia de pasajes y envíarlo por correo electrónico a la siguiente dirección: fviedma.secelec-reclamos@pjn.gov.ar

El PLAZO para justificar la no emisión del voto es de 60 días corridos, no hábiles. A partir de la fecha de la elección.