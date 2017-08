(ADN).- Viedma está acostumbrada a las concentraciones en la plaza San Martín y a las movilizaciones de protesta por sus principales calles. Marchas generalmente convocadas por gremios o sectores con gimnasia en convocatorias callejeras.

Esta marcha de hoy tuvo la fuerza de los autoconvocados, similar a la que en su momento se movilizó cuando se ventilaron los casos judiciales de prostitución infantil. Y aunque fue indisimulable la motorización de la Iglesia y sindicatos, la gente reaccionó en autodefensa ante un tema que genera temor.

Vecinos autonvocados que con las herramientas de las redes sociales invitan a participar de lo que se llama “colectivo social”, que no es otra cosa más que expresarse ante una motivación que sensibiliza la epidermis de la sociedad.

Hay un estímulo, generalmente se percibe como una agresión, que parte de los estamentos gubernamentales que hacen movilizar al ciudadano.

Sería una necedad analizar el perfil social de los manifestantes o la gravitación electoral de la convocatoria frente a las votaciones del domingo.

La gente se movilizó, se sintió agredida, no tiene mucha información, quizás tampoco se sepa mucho del tema, pero estos perfiles no le quitan autenticidad al reclamo, por el contrario, certifican la importancia de la movilización ciudadana por fuera de todo interés particular, mezquino o partidario.