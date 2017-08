Asumió el nuevo Director del Inta Patagonia Norte

Carlos Magdalena asumió ayer como nuevo Director del Centro Regional Patagonia Norte del INTA, en un acto presidido por el el Director Nacional del organismo, Héctor Espina; el Vicepresidente, Mariano Bosch; el Ministro de Agricultura de Río Negro, Alberto Diomedi; la Subsecretaria de Producción de Neuquén, Dora Cortés y el Presidente del Consejo Regional Patagonia Norte Daniel Lavayén.

El la oportunidad, el Director Nacional del INTA, Héctor Espina, mencionó las diferentes complejidades de la región como la crisis de la fruticultura y la línea sur como desafíos, y dijo que se puede aportar junto a los gobiernos provinciales y que nos compromete como institución.

Señaló también que “esta institución es fuerte no por cada uno en forma individual sino porque formamos una red y la cara del INTA no es el extensionista aislado sino en la medida que funcionemos como red”. La gestión desde el Centro Regional “nos compromete a todos en un momento que no es sencillo, más que nunca el INTA en estas situaciones sabe dar respuestas y seguir trabajando a pesar de las dificultades”.

A su vez, el nuevo Director Regional Carlos Magdalena expresó que se trata de buscar nuevas respuestas y de desafíos particulares para la región, el país y el mundo, distintos a los que tenía el INTA años atrás, con un contexto que interpela con el cambio climático, conflictos ambientales, cambios de matrices energéticas y producción de un mundo que crece en cantidad y en calidad y a la organización de ciencia y técnica la atraviesa la revolución tecnológica.

Señaló además que este desafío “nos obliga a resignificarnos todos los días y poner a disposición estos avances en manos de los productores” y puntualizó que “esta realidad compleja no puede ser abordada por una sola institución”.

Magdalena expresó “que es la época de construir interinstitucionalidad; hoy si no hay interdisciplina no hay posibilidad de hacer innovación empresarial, lo mismo a nivel del territorio alineando visiones para hacer innovación territorial”.