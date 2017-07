Verna: “Yo me arrodillo ante Dios y no ante Macri”

“Yo me arrodillo ante Dios y no ante Macri”, respondió el gobernador de La Pampa, Carlos Verna cuando le consultaron por las criticas que le destinó el presidente Mauricio Macri, durante una entrevista que brindó al canal de Cablevisión de esa provincia.

El gobernador Verna, señaló que los medios nacionales anunciaban que el gobierno nacional llamaría a los gobernadores para intentar que los legisladores votaran la expulsión del kirchnerista Julio De Vido en el Congreso. “Como soy de carácter difícil y de diálogo no fluido, Macri en vez de llamarme me habló 15 minutos en televisión”, ironizó el mandatario en referencia a las declaraciones presidenciales.

“Lo único que te olvidaste de preguntarle, ya que hablaba de la ruta 35 y que estaba poniendo plata, porqué hace cinco meses que la tiene cortada. Te olvidaste de preguntarle qué hará con el laudo por Portezuelo. Y te olvidaste de contarle que las 1700 viviendas que mencionó se licitaron en el gobierno anterior y la obra de Acha también”, le dijo al periodista que realizó la entrevista, publicó el diario El Diario de La Pampa.

“El gran plan de obras públicas que dice que tiene el país, a La Pampa no llegó. Habló de que están haciendo el Acueducto. Me gustaría que la filmes y se la mandés a Macri a vér dónde está”, enfatizó Verna.

Ironizó al señalar que Macri “algunas mentiritas dijo”. “Dijo que estaba de acuerdo con que Cambiemos hiciera interna y a (Martín) Berhongaray lo apretaron para que no la hiciera y a Lousteau no lo dejaron participar” y agregó que “a los peronistas y a los radicales nos gustan las internas”.

“Yo soy peronista y todos tenemos que trabajar juntos para evitar que este presidente, que tiene un modelo neoliberal que llega por primera vez por lo votos y no por las botas, profundice algunas de las medidas”, señaló y el mandatario pampeano y destacó que “con ese criterio, explicó la integración de La Cámpora a la lista mayoritaria del PJ en la provincia. “Coinciden en que la única manera de hacer reflexionar al presidente es que nos pongamos de acuerdo todos los que no coincidimos con el proyecto de Macri, que generó más desocupación, pobreza e inflación. Armamos un frente donde están los espacios mayoritarios del peronismo, no peronistas como el Frente Renovador y Pueblo Nuevo, e inclusive La Cámpora”.

“(Macri) Dice que soy peleador, no soy peleador. Yo defiendo los intereses de La Pampa, de los jubilados, y le reclamo que cumpla los acuerdos firmados y ratificados por ley”, dijo Verna (Fuente: El Diario de La Pampa).