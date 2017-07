Proyecto para prohibir el cobro de plus en las obras sociales

La comisión de Asuntos Sociales de la Legislatura rionegrina, dio dictamen favorable a un proyecto de ley que busca prohibir el cobro del “plus” a quienes cuenten con obra social, por las prestaciones clínicas, sanatoriales, de diagnóstico o tratamientos, que se encuentren cubiertas por legislación nacional o provincial o por convenios con las obras sociales o gremiales.

La legisladora Tania Lastra (JSRN), como autora del proyecto, explicó que la iniciativa busca legislar sobre la salud de los afiliados de todas las obras sociales de la Provincia e igualarlas con los del IPROSS, que ya cuentan con normativa que los ampara.

Señaló que en otras provincias ya sancionaron esta ley y que en Río Negro también es necesario dar respuesta a los constantes reclamos de los afiliados por el cobro de este adicional. Indicó además que aunque esta situación es denunciada diariamente por los usuarios de las obras sociales, esta acción no tiene resultado en lo inmediato.

La propuesta es prohibir el “plus”, que es definido en el proyecto como “toda suma dineraria o retribución complementaria cobrada, exigida o recibida indebidamente, por parte de los prestadores médicos, de los beneficiarios de las obras sociales, que excedan los importes de los aranceles convenidos entre las entidades y los profesionales médicos u organizaciones gremiales que los agrupen”.

Asimismo, expresó que por este cobro no se emite facturay por lo tanto, no sólo ocurre que el afiliado no cuenta con ese documento para presentarlo en su obra social, sino que además se está cobrando “en negro”.