(ADN).- Página/12 publicó una entrevista al diputado nacional Ricardo Alfonsín. El hijo del ex presidente criticó a la conducción de la UCR y consideró “gravísima” la actitud de someterse a la estrategia del macrismo. Tras el cierre de presentación de candidaturas, volvió a cobrar notoriedad cuando advirtió que si le impiden competir en las PASO a distintas listas internas del radicalismo suspendería su afiliación en señal de protesta. “No puedo creer que esté ocurriendo una cosa así”, aseguró.

–¿Se va a ir de la UCR?

–Me llamaron amigos del partido y me dijeron: “Eso es allanarles el camino. Es lo que quieren que hagas”. Nosotros vamos a trabajar para que el rumbo del partido se encauce realmente. De varios distritos de la provincia me avisaron que no habían sido aceptadas las listas de los candidatos que no eran las bendecidas por la mesa chica de Cambiemos. Por otro, en distintas provincias me dijeron que habían tenido comunicaciones del Comité Nacional diciendo que las provincias que tenían internas debían bajaras y que sino serían intervenidas. La verdad es que no puedo creer que esté ocurriendo una cosa así. Y no me preocupa la eventual candidatura de algún radical, me preocupa el radicalismo. Me preocupa que el partido esté consintiendo pretensiones del PRO que son contrarias a la ley, la Carta Orgánica y reñidas con nuestra cultura democrática. Es gravísimo. Yo dije que si esto es así tenía que pensar la suspensión de mi afiliación hasta tanto estas autoridades sean cambiadas porque a mí no me representan.

–¿Pero no es conveniente que haya una sola lista de Cambiemos?

–Vos no hacés lo que querés en política. Hacés lo que te permite la ley y lo que la mayoría de el cuerpo electoral o la dirigencia del partido considera que es lo más conveniente. Yo creo que lo más conveniente, desde el punto de vista de Cambiemos es que hubiera una interna. No solamente en la categoría concejales, sino diputados provinciales y nacionales. ¿Por qué? Porque me da la impresión de que hay una proporción en el electorado de Cambiemos que le quiere enviar un mensaje al Gobierno nacional, en el sentido de que le falta progresismo a la gestión. Si hay una sola lista no puede enviar ese mensaje sin salirse de Cambiemos. Yo creía que se podía enviar ese mensaje votando a la UCR. Pero la mayoría resolvió lo contrario.

–¿Si votara en Capital Federal, lo haría por Martín Lousteau o por Elisa Carrió?

–Votaría a Lousteau, desde luego. Si yo soy radical. ¿No decían que tenía que ser orgánico? No entiendo como algunos de los que más reivindicaban la disciplina partidaria ahora no cumplen con lo que el Congreso partidario de la Capital ha dicho y ahora forman parte de una lista que compite contra los candidatos que han sido designados por el partido (N.d.R.: Facundo Suárez Lastra es séptimo precandidato a diputado nacional en la lista de Carrió).

–¿Cómo ve el escenario con la candidatura de CFK en la provincia? ¿Si Cambiemos pierde se le acaban las chances para 2019?

–Veo que no está polarizada a pesar de los esfuerzos que se todavía hacen para polarizarla. Es una elección compleja porque la situación económica no ha logrado mejorías. Creo que el oficialismo sí puede hacer algunas cosas que le permitan triunfar en PBA. Tiene que tomar decisiones que representen que está dispuesto a hacer cambios a favor de la recuperación de la economía, de la redistribución del ingreso, de un esquema tributario más equitativo. Por supuesto que ninguna de las decisiones que se puedan tomar ahora van a resolver esas cuestiones antes de las elecciones pero sí pueden recuperar el ánimo y las expectativas de la sociedad. Para que eso ocurra, la UCR debe estar dispuesta a hacerse cargo de las diferencias y ayudar al gobierno haciéndole ver los errores que se han cometido hasta ahora.