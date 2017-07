La Justicia dio la razón a Sabatella. ¿De nuevo en carrera?

El legislador Mario Sabatella, hizo conocer anoche que la Justicia Federal hizo lugar a la apelación presentada por la lista Fuerza Nacional y Popular, sobre resolución de la Junta Electoral del FpV que no aceptó las candidaturas del sector en las PASO de agosto -por falencias en los avales- y deja abierta la posibilidad de la compulsa interna.

La Justicia Federal solicitó a la Junta Electoral del FpV, que presente cada uno de los casos que considera irregulares. Con posterioridad se dará lugar a la lista Fuerza Nacional y Popular a apelar.

Se conoció la resolución de la jueza federal de Viedma, dejó sin efecto lo dictaminado por la junta electoral FpV, por considerar que no ha cumplimentado su tarea debidamente, por cuanto no está debidamente fundada su decisión de impugnar la lista. No se especifican cantidad de avales válidos e inválidos y que la falta de acceso a la documentación, Fuerza Nacional y Popular fue imposibilitada al derecho a la defensa.

En un parte de prensa, Sabbatella informó que la Justicia Federal reconoció la existencia de 1120 avales certificados, cantidad que excede por mucho lo requerido.

El legislador manifestó que “el fallo nos ha vuelto a foja cero, asumiendo que la Junta Electoral ha cumplido de manera deficiente su cometido y sin brindar jamás pruebas de su resolución. Quiero expresar que no me deja tranquilo que las mismas personas que ya cometieron tamañas irregularidades, vuelvan a expedirse nuevamente” y agregó que

“considero que cualquier actuación que tome la Junta Electoral del FpV no nos generará confianza. Seguimos sin saber qué pasó durante las 90 horas que no vimos el expediente, ni la documentación que estaba en poder de la Junta Electoral, ya que hemos recibido denuncias respecto de la duplicación de avales que sospechamos han trabajado a posteriori a la fecha de presentación de avales, para anular los nuestros.”