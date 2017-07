(ADN).- “Existen conexiones entre la policía, punteros y funcionarios políticos”. De esta manera, Javier Muñoz, hermano de Lucas, el agente de policía secuestrado y asesinado en Bariloche, explicó las razones por las demoras en causa, a casi un año del suceso que conmocionó a Río Negro.

Muñoz, en diálogo con Frecuencia VyP, adelantó que se realizará una marcha este 10 de julio en la capital provincial, exigiendo el “pronto esclarecimiento del hecho”, que a su entender, “deberá incluir no solo dar con los responsables, sino también conocer los motivos que llevaron a la tragedia”.

El hermano del policía aseguró que “la investigación está en marcha, aunque los avances son muy lentos”. “Hasta ahora los avances han sido muy pocos y nadie quiere hablar. Esto hace que no se sepa como seguir” indicó, y agregó que “hay muchos intereses en la causa”.

Javier referenció como último avance los peritajes realizados sobre cabello encontrado en el cuerpo de la víctima al momento de realizarse la autopsia. Según los resultados -dijo- pertenecen a Lucas. La demora, explicó, responde a cuestiones administrativas.

“Hay cuestiones que no se dan a conocer por la fragilidad que tiene esta causa, hay temas que si bien se están analizando, no se han dicho pero se están teniendo en cuenta”, remarcó. Esto se debe a “conexiones entre policías, punteros y funcionarios políticos”. “Después es probable que surjan los nombres y vinculaciones pero no se sabe bien”, finalizó.