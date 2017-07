Aumento salarial y de zona a trabajadores de casas particulares

(ADN).- Cerró la paritaria de de los trabajadores de casas particulares. El aumento será del 24% en dos tramos. También hubo un incremento del 5% de la zona desafavorable en las provincias patagónicas.

El primer aumento es del 10% retroactivo al 1° de junio. Pero en el Ministerio de Trabajo indicaron que “a partir de junio 2017 hay también un alza extra de 2% para recuperar del año pasado”. En definitiva, se trata de un alza del 12% que impactará en el cálculo del actual medio aguinaldo para estos trabajadores.

En tanto, el segundo aumento llegará en diciembre y será también del 12%. Además, se elevó el porcentaje por zona desfavorable al 20%. Anteriormente, era del 15%. Este plus se paga en Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa y el partido bonaerense de Carmen de Patagones.

“Ambos aumentos son sobre salarios mínimos y no acumulativos”, explicaron las fuentes de la cartera que conduce Jorge Triaca. Esto quiere decir que la suba salarial se calcula con relación a los sueldos mínimos de esta actividad particular, ya que se encuentra excluida de los alcances del salario mínimo vital y móvil del resto de las actividades en general. Por otro lado, que no sea acumulativo implica que cada aumento se realizará sobre los valores de los salarios de esta escala salarial vigentes a mayo pasado.

“Además, se estableció que, en una próxima reunión de la Comisión Nacional, en el mes de septiembre, se van a considerar los siguientes temas: viáticos, antigüedad, presentismo, capacitación, seguridad e higiene y diversos aspectos de reglamentación de la normativa aplicable”, afirmó en una comunicación a sus adherentes la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares.