Se suman inconvenientes por el atraso salarial

(ADN).- La prolongación del cronograma salarial en el Estado provincial, que culminará a mediados de mes (el miércoles 14) genera multiples inconvenientes a los agentes públicos para poder asumir compromisos de pagos como cuotas, servicios, alquileres y otras obligaciones pecuniarias, que finalmente se pagan en mora.

En la Justicia el gremio SITRAJUR realiza medidas de fuerza en reclamo del atraso en el pago de sueldos, con asambleas en los lugares de trabajo y retención de servicios.

No todos los bancos modifican los vencimientos, a pesar de que es una obligación, por ejemplo en el Patagonia, ente financiero de Río Negro, donde además hay quejas sobre la tramitación del cambio de fechas de vencimiento de compromisos bancarios.

También se conoció que varias inmobiliarias locales enviaron a sus inquilinos comunicaciones donde se postergan los vencimientos de alquileres que tienen como fecha de pago los días 10 de cada mes, en virtud que los atrasos generan intereses por mora.

No escapa a esta situación modalidades y costumbres que generan que las entidades crediticias estén colmadas en los días de cobro. Muchos usuarios optan por concurrir al banco a retirar el sueldo completo, otros no usan todos los servicios que se ofrecen por los cajeros y a esto se suman prácticas bancarias que no siempre agilizan los trámites personales.